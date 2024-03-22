Эксперты назвали реальную цену украинских монет номиналом 2 копейки: повезет тем, у кого такие есть

Украинцы частенько продают разные монеты и банкноты разных образцов и неплохо на этом зарабатывают. Коллекционеры охотятся за монетами номиналом 1, 5, 10, 25, или 50 копеек. Также выгодно можно продать и 2 копейки. Эксперты рассказали, каким критериям должны соответствовать 2 копейки, чтобы коллекционеры обратили на них внимание.

Есть разные разновидности и все они ценны

Минимум за 4500 гривен можно продать монету номиналом в 2 копейки 1994 разновидности 2(10к.)АА. Эта монета обладает уникальной особенностью, а именно широким кантом лицевой стороны.

“При чекане аверса монеты использовался штемпель от 10 копеек 1994 года. Широкий кант получился из-за того, что диаметр штемпелей для 10 копеек меньше, чем для 2 копеек. Разновидность 2(10 к.)АА нумизматы часто называют “перепуткой”, — объясняют эксперты.

Еще одна монета за которую охотно отдают минимум 1000 гривен – это 2 копейки 1996 года выпуска. Речь идет о разновидности 1АА и они изготовлены из алюминия. А если вы найдете такую же монету, но из немагнитной стали, то сможете выручить за нее от 1500 гривен и больше.

“2 копейки 1996 года – монета, которая входила в коллекционный набор НБУ. Сначала отчеканили около 2 тыс. экземпляров из нержавеющей стали, однако НБУ не разрешил включить эти монеты в набор. После этого отчеканили монеты из алюминия, которыми комплектовали наборы. 2 копейки 1996 г. встречаются не только в наборах, их неоднократно находили в обращении», – рассказывают нумизматы.

Ну и самыми ценными считаются две монеты 2003 выпуска, за которые можно выручить от 1800 до 3000 гривен. Такая цена из-за ограниченного количества подобных экземпляров. Их выпускали небольшим тиражом и должны были войти в годовой набор НБУ.

“Однако набор так и не выпустили. А монеты вероятнее всего попали в обращение“, — сообщают специалисты.