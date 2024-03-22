Експерти назвали реальну ціну українських монет номіналом 2 копійки: пощастить тим у кого такі є

Українці частенько продають різноманітні монети та банкноти різних зразків й непогано на цьому заробляють. Колекціонери полюють на монети номіналом 1, 5, 10, 25, чи 50 копійок. Також, вигідно можна продати й 2 копійки. Експерти розповіли, яким критеріям мають відповідати 2 копійки, щоб колекціонери звернули на них увагу.

Є різні різновиди й всі вони цінні

Мінімум за 4500 гривень можна продати монету номіналом у 2 копійки 1994 року різновиду 2(10к.)АА. Ця монета має унікальну особливість, а саме широкий кант лицьової сторони.

“При карбуванні аверсу монети використовувався штемпель від 10 копійок 1994 року. Широкий кант вийшов через те, що діаметр штемпелів для 10 копійок менший, ніж для 2 копійок. Різновид 2(10 к.)АА нумізмати часто називають “перепутка“, – пояснюють експерти.

Ще одна монета за яку охоче віддають мінімум 1000 гривень це 2 копійки 1996 року випуску. Мова про різновид 1АА і вони виготовлені з алюмінію. А якщо ви знайдете таку ж монету, але з немагнітної сталі, то зможете виручити за неї від 1500 гривень і більше.

“2 копійки 1996 року – монета, яка входила до колекційного набору НБУ. Спочатку відкарбували близько 2 тис. екземплярів з нержавійної сталі, проте НБУ не дозволив включити ці монети у набір. Після цього відкарбували монети з алюмінію, якими комплектували набори. 2 копійки 1996 р. зустрічаються не тільки в наборах, їх неодноразово знаходили в обігу“, – розповідають нумізмати.

Ну і найціннішими вважаються дві монети 2003 року випуску, за які можна виручити від 1800 до 3000 гривень. Така ціна через обмежену кількість подібних екземплярів. Їх випускали невеликим тиражем і вони мали ввійти до річного набору НБУ.

“Однак набір так і не випустили. А монети, найімовірніше, потрапили в обіг“, – повідомляють фахівці.