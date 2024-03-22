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Експерти назвали реальну ціну українських монет номіналом 2 копійки: пощастить тим у кого такі є

23.03.2024

Українці частенько продають різноманітні монети та банкноти різних зразків й непогано на цьому заробляють. Колекціонери полюють на монети номіналом 1, 5, 10, 25, чи 50 копійок. Також, вигідно можна продати й 2 копійки. Експерти розповіли, яким критеріям мають відповідати 2 копійки, щоб колекціонери звернули на них увагу.

Є різні різновиди й всі вони цінні

Мінімум за 4500 гривень можна продати монету номіналом у 2 копійки 1994 року різновиду 2(10к.)АА. Ця монета має унікальну особливість, а саме широкий кант лицьової сторони.

гроші

При карбуванні аверсу монети використовувався штемпель від 10 копійок 1994 року. Широкий кант вийшов через те, що діаметр штемпелів для 10 копійок менший, ніж для 2 копійок. Різновид 2(10 к.)АА нумізмати часто називають “перепутка“, – пояснюють експерти.

Ще одна монета за яку охоче віддають мінімум 1000 гривень це 2 копійки 1996 року випуску. Мова про різновид 1АА і вони виготовлені з алюмінію. А якщо ви знайдете таку ж монету, але з немагнітної сталі, то зможете виручити за неї від 1500 гривень і більше.

2 копійки 1996 року – монета, яка входила до колекційного набору НБУ. Спочатку відкарбували близько 2 тис. екземплярів з нержавійної сталі, проте НБУ не дозволив включити ці монети у набір. Після цього відкарбували монети з алюмінію, якими комплектували набори. 2 копійки 1996 р. зустрічаються не тільки в наборах, їх неодноразово знаходили в обігу“, – розповідають нумізмати.

Ну і найціннішими вважаються дві монети 2003 року випуску, за які можна виручити від 1800 до 3000 гривень. Така ціна через обмежену кількість подібних екземплярів. Їх випускали невеликим тиражем і вони мали ввійти до річного набору НБУ.

Однак набір так і не випустили. А монети, найімовірніше, потрапили в обіг“, – повідомляють фахівці.

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23.03.2024
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