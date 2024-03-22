В ПФУ рассказали, кто может получить единовременно 10 пенсионных выплат: есть 9 категорий

При выходе на пенсию украинцы обычно никаких дополнительных выплат не получают. Им просто начислят первую пенсионную выплату, и потом каждый месяц на счет будет поступать такая же сумма. Правда, для некоторых категорий граждан есть исключение. Есть лица, которые при выходе на заслуженный отдых могут получить единоразово 10 пенсионных выплат, кроме той основной, которая и так им принадлежит. Кто эти люди и каким критериям они должны отвечать.

Речь о работниках коммунальных и государственных учреждений

Однако речь не обо всех без исключения, а о выполнивших определенные условия. В первую очередь нужно иметь весь необходимый стаж, а это 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Требования к стажу будут ежегодно увеличиваться из-за новой Пенсионной реформы.

Также, кроме стажа, лицо должно наработать его в следующих учреждениях:

Учебные заведения. Школы, причем как обычные, так и художественные или музыкальные. Межшкольные учебно-производственные комбинаты. Детские дома, колонии, школы-клиники, приемники для несовершеннолетних и другие подобные учреждения. Высшие учебные заведения I-II уровня аккредитации. Дошкольные и внешкольные учебные заведения абсолютно всех типов. Библиотеки. Все медицинские учреждения: поликлиники, больницы, детские больницы, диспансеры, санатории, санаторно-курортные учреждения и т.п. Аптеки, аптечные магазины, бюро судебной медицинской экспертизы. Интернаты для престарелых, медицинские отделы протезных предприятий и т.д.

Важным условием также неполучение любых других видов пенсии. То есть, если лицо отвечает всем требованиям, работало в одном из вышеперечисленных заведений и имеет необходимый стаж, но при этом получает пенсию по инвалидности, то на разовую выплату в 10 пенсий оно не претендует.