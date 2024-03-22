У ПФУ розповіли, хто може отримати одноразово 10 пенсійних виплат: 9 категорій

При виході на пенсію українці зазвичай ніяких додаткових виплат не отримують. Їм просто нарахують першу пенсійну виплату, і потім щомісяця на рахунок надходитиме така ж сума. Щоправда, для деяких категорій громадян є виключення. Є особи, які при виході на заслужений відпочинок можуть отримати одноразово 10 пенсійних виплат, окрім тої основної, яка й так їм належить. Хто ці люди, та яким критеріям вони повинні відповідати.

Мова про працівників комунальних та державних установ

Однак мова не про всіх без виключення, а про тих, що виконали певні умови. Насамперед потрібно мати весь необхідний стаж, а це 30 років для жінок, та 35 років для чоловіків. Вимоги до стажу щороку збільшуватимуться через нову Пенсійну реформу.

Також, окрім стажу, особа повинна напрацювати його у наступних установах:

Навчальні заклади. Школи, при чому як звичайні, так і художні чи музичні. Міжшкільні навчально-виробничі комбінати. Дитячі будинки, колонії, школи-клініки, приймальники для неповнолітніх та інші схожі установи. Вищі навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації. Дошкільні та позашкільні навчальні заклади абсолютно всіх типів. Бібліотеки. Всі медичні заклади: поліклініки, лікарні, дитячі лікарні, диспансери, санаторії, санаторно-курортні заклади та тому подібне. Аптеки, аптечні магазини тощо, бюро судової медичної експертизи. Інтернати для похилих людей, медичні відділи протезних підприємств тощо.

Важливою умовою також є неотримання будь-яких інших видів пенсії. Тобто, якщо особа відповідає всім вимогам, працювала в одному з вищеперелічених закладів і має необхідний стаж, але при цьому отримує пенсію по інвалідності, то на разову виплату у 10 пенсій вона не претендує.