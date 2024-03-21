По 10 800 гривен на каждого члена семьи: началась регистрация на новый вид помощи
Для украинцев анонсировали достаточно весомую финансовую помощь. Речь о 10800 гривен на каждого члена семьи. Это довольно большая сумма, и раньше подобных выплат не было. Правда, деньги будут выплачиваться частично, а именно в течение трех месяцев. То есть ежемесячно на одного члена семьи придется 3600 гривен. Финансирует эту помощь благотворительный фонд “Право на защиту”. Именно на сайте этого фонда и можно почитать подробнее обо всех условиях и пройти регистрацию. Она будет электронной.
Кто претендует на выплаты?
На данную помощь претендует ограниченная категория лиц. Подать заявку могут семьи, ранее не получавшие подобной помощи от международных организаций. Важен и средний доход на каждого члена семьи. Он не должен превышать 5400 гривен. Также нужно относиться к одной из следующих категорий:
- Переселенцы, сменившие место жительства после 24 февраля 2022 года. Нужно иметь официальный статус ВПЛ.
- Семьи, имеющие статус ВПЛ и вернувшиеся в свои дома, расположенные в регионах приближенных к линии фронта или подвергающихся регулярным обстрелам.
- Семьи, где есть только один из родителей, мама или папа, и при этом в семье воспитываются несовершеннолетние дети, или живут пенсионеры.
- Семьи, где проживают люди с инвалидностью, хроническими заболеваниями. То есть люди, требующие постоянного и надлежащего лечения и особого ухода.
- Семьи, на воспитании которых усыновленные дети. Нужно иметь все необходимые документы, подтверждающие тот факт, что вы являетесь официальным опекуном/усыновителем.
Если всем вышеуказанным критериям вы отвечаете, можете смело заполнять анкету на сайте организации. Заявление нужно заполнять одно на всю семью. Нет необходимости делать отдельную анкету под каждого члена семьи.
Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter