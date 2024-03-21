По 10 800 гривен на каждого члена семьи: началась регистрация на новый вид помощи

Для украинцев анонсировали достаточно весомую финансовую помощь. Речь о 10800 гривен на каждого члена семьи. Это довольно большая сумма, и раньше подобных выплат не было. Правда, деньги будут выплачиваться частично, а именно в течение трех месяцев. То есть ежемесячно на одного члена семьи придется 3600 гривен. Финансирует эту помощь благотворительный фонд “Право на защиту”. Именно на сайте этого фонда и можно почитать подробнее обо всех условиях и пройти регистрацию. Она будет электронной.

Кто претендует на выплаты?

На данную помощь претендует ограниченная категория лиц. Подать заявку могут семьи, ранее не получавшие подобной помощи от международных организаций. Важен и средний доход на каждого члена семьи. Он не должен превышать 5400 гривен. Также нужно относиться к одной из следующих категорий:

Переселенцы, сменившие место жительства после 24 февраля 2022 года. Нужно иметь официальный статус ВПЛ. Семьи, имеющие статус ВПЛ и вернувшиеся в свои дома, расположенные в регионах приближенных к линии фронта или подвергающихся регулярным обстрелам. Семьи, где есть только один из родителей, мама или папа, и при этом в семье воспитываются несовершеннолетние дети, или живут пенсионеры. Семьи, где проживают люди с инвалидностью, хроническими заболеваниями. То есть люди, требующие постоянного и надлежащего лечения и особого ухода. Семьи, на воспитании которых усыновленные дети. Нужно иметь все необходимые документы, подтверждающие тот факт, что вы являетесь официальным опекуном/усыновителем.

Если всем вышеуказанным критериям вы отвечаете, можете смело заполнять анкету на сайте организации. Заявление нужно заполнять одно на всю семью. Нет необходимости делать отдельную анкету под каждого члена семьи.