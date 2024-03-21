По 10 800 гривень на кожного члена сім’ї: розпочалась реєстрація на новий вид допомоги

Для українців анонсували доволі вагому фінансову допомогу. Мова про 10 800 гривень на кожного члена родини. Це доволі велика сума, й раніше подібних виплат не було. Щоправда, виплачуватимуться кошти частково, а саме протягом трьох місяців. Тобто щомісяця на одного члена сім’ї припадатиме 3600 гривень. Фінансує цю допомогу благодійний фонд “Право на захист”. Саме на сайті цього фонду й можна почитати детальніше про всі умови, та пройти реєстрацію. Вона буде електронною.

Хто претендує на виплати?

На цю допомогу претендує обмежена категорія осіб. Подати заявку можуть родини, які раніше не отримували схожої допомоги від міжнародних організацій. Важливим є й середній дохід на кожного члена сім’ї. Він не повинен перевищувати 5400 гривень. Також потрібно належати до однієї з наступних категорій:

Переселенці, які змінили місце проживання після 24 лютого 2022 року. Потрібно мати офіційний статус ВПО. Родини, які мають статус ВПО і повернулись у свої домівки, які розташовані в регіонах наближених до лінії фронту, або таких що піддаються регулярним обстрілам. Родини, де є лише один з батьків, мама або тато, і при цьому в сім’ї виховуються неповнолітні діти, або ж живуть пенсіонери. Родини, де проживають люди з інвалідністю, хронічними хворобами. Тобто люди, які вимагають постійного та належного лікування й особливого догляду. Родини, на вихованні яких є усиновлені діти. Потрібно мати усі необхідні документи, які підтверджують той факт, що ви є офіційним опікуном/усиновлювачем.

Якщо всім вищевказаним критеріям ви відповідаєте, то можете сміливо заповнювати анкету на сайті організації. Заяву потрібно заповнювати одну на всю родину. Немає потреби робити окрему анкету під кожного члена сім’ї.