Адвокат рассказала, как правильно проходить ВЛК, чтобы подтвердить или опровергнуть свою пригодность к службе

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Ежедневно сотни граждан получают повестки, после которых должны явиться в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии. Очень часто украинцы жалуются на то, что этот осмотр происходит неправильно. Мол, врачи не слишком тщательно осматривают и выслушивают военнообязанных и как результат отправляют служить тех, у кого есть критические проблемы со здоровьем. Чтобы такого не случилось, нужно знать свои права, а также алгоритм действий которого следует соблюдать при прохождении ВЛК.

Обо всем подробно рассказала Кристина Ковцун

Адвокат рассказала, что в Украине четко прописана инструкция прохождения ВЛК. Ее должны соблюдать не только военнообязанные, но и непосредственно работники военкоматов. Мужчины, которые приходят на ВЛК обязательно должны иметь с собой медицинскую карточку и выписку со всеми имеющимися у них болезнями. Речь о хронических заболеваниях или определенных проблемах разного характера.

“После того, как подаются эти документы, для военнообязанного назначают общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ крови на антитела – ВИЧ, гепатит B, гепатит C, определяют группу крови, резус-принадлежность, проводят рентгенологическое обследование. Тем, кто имеет более 40 лет, обязательно проводят измерение внутриглазного давления и исследования крови на сахар”, – отмечает Ковцун.

Адвокат отмечает, что если анализы показывают какие-то отклонения от нормы, то нужно сдавать их повторно и искать причину. Также, не стоит забывать и о перечне врачей, которые обязательно должны осмотреть каждого пришедшего на ВЛК. Это прежде всего хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог, а также другие врачи, если на то есть какие-то показания.

Только после подробного осмотра комиссия должна предоставить вывод о пригодности, временной непригодности или полной непригодности военнообязанного к службе.

Кстати, отказываться от прохождения ВЛК нельзя. За это можно получить штраф.