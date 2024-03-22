Адвокат розповіла, як правильно проходити ВЛК, щоб підтвердити або спростувати свою придатність до служби

В Україні продовжується загальна мобілізація. Чи не щодня сотні громадян отримують повістки після яких повинні з’явитися у ТЦК для проходження військово-лікарської комісії. Дуже часто українці скаржаться, що цей огляд відбувається неправильно. Мовляв, лікарі не надто ретельно оглядають та вислуховують військовозобов’язаних і як результат відправляють служити тих, в кого є критичні проблеми зі здоров’ям. Аби такого не трапилося потрібно знати свої права, а також алгоритм дій якого слід дотримуватись при проходженні ВЛК.

Про все детально розповіла Христина Ковцун

Адвокатка розповіла, що в Україні є чітко прописана інструкція проходження ВЛК. Її повинні дотримуватись не лише військовозобов’язані, а й безпосередньо працівники військкоматів. Чоловіки, які приходять на ВЛК обов’язково повинні мати з собою медичну картку та виписку з усіма хворобами, які в них є. Мова про хронічні захворювання або ж певні проблеми різного характеру.

“Після того, як подаються ці документи, для військовозобов’язаного призначають загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, аналіз крові на антитіла – ВІЛ, гепатит B, гепатит C, визначають групу крові, резус-належність, проводять рентгенологічне обстеження. Особам, які мають більше ніж 40 років, обов’язково проводять вимір внутрішньоочного тиску і дослідження крові на цукор“, – зазначає Ковцун.

Адвокатка наголошує, що якщо аналізи показують якісь відхилення від норми, то потрібно здавати їх повторно і шукати причину. Також, не варто забувати й про перелік лікарів, які обов’язково повинні оглянути кожного хто прийшов на ВЛК. Це насамперед хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог, а також інші лікарі якщо на те є якісь показання.

Лише після детального огляду комісія має надати висновок про придатність, тимчасову непридатність чи повну непридатність військовозобов’язаного до служби.

До речі відмовлятися від проходження ВЛК не можна. За це можна отримати штраф.