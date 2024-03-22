В Украине есть граждане, получающие пенсию в размере 200 000 гривен: уже известно кто это

Пенсия в размере 200 000 гривен кажется чем-то нереальным минимум как для 90% населения Украины. Тем более, что львиная доля пенсионеров получают минимальную пенсию, ну или не превышающую 4000 гривен. Средняя пенсия по Украине составляет от 5000 до 7000 гривен. Однако оказывается, что есть особая категория граждан — пенсия которых насчитывает такую вот космическую сумму. Речь о судьях. Только у них есть особые условия и пенсия для них начисляется по уникальному алгоритму, который нельзя применять ни к какой другой профессии.

Об этом стало известно из деклараций, которые заполнили уже находящиеся на пенсии судьи

О том, что у бывших судей столь высокая пенсия стало известно из их деклараций. В частности, бывший глава Верховного суда Украины Ярослав Романюк задекларировал за 2023 год доход 2 937 027 гривен. Все эти средства ему поступили от Пенсионного фонда, а значит, это пенсионные выплаты. Если разделить их на 12 месяцев, то получается, что Романюк имеет пенсию в размере 244,7 тысячи гривен.

Вообще средняя пенсия судьи в Украине составляет 100 000 гривен. При этом за последний год она выросла на 30 тысяч гривен. Однако некоторые судьи могут иметь и 200 000 гривен и даже больше. Для них предусмотрены особые условия.

Что касается остальных украинцев, то максимальная пенсия, которую они могут получать, равна десяти минимальным. То есть на сегодня это 23 610 гривен. Она начисляется с учетом стажа и размера зарплаты, которую лицо получало.

А вот для судей пенсия рассчитывается по-другому. Минимальная пенсия судьи составляет 50% от их зарплаты. И чем больше стаж судьи тем больше процент. Чтобы получать пенсию, равную 90% от зарплаты, нужно работать судьей минимум 40 лет.