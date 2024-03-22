В Україні є громадяни, які отримують пенсію розміром у 200 000 гривень: вже відомо хто це

Пенсія розміром у 200 000 гривень здається чимось нереальним мінімум як для 90% населення України. Тим паче, що левова частка пенсіонерів отримують мінімальну пенсію, ну або таку, що не перевищує 4000 гривень. Середня ж пенсія по Україні становить від 5000 до 7000 гривень. Однак, виявляється, що є особлива категорія громадян — пенсія яких, налічує таку ось космічну суму. Мова про суддів. Лише вони мають особливі умови й пенсія для них нараховується за унікальним алгоритмом, який не можна застосовувати до жодної іншої професії.

Про це стало відомо з декларацій, які заповнили судді, що вже перебувають на пенсії

Про те, що у колишніх суддів така висока пенсія стало відомо з їх декларацій. Зокрема, колишній очільник Верховного суду України Ярослав Романюк задекларував за 2023 рік дохід 2 937 027 гривень. Всі ці кошти йому поступили від Пенсійного фонду, а отже — це пенсійні виплати. Якщо розділити їх на 12 місяців, то виходить, що Романюк має пенсію розміром 244,7 тисячі гривень.

Взагалі, середня пенсія судді в Україні становить 100 000 гривень. При цьому за останній рік вона виросла на 30 000 гривень. Однак деякі судді, можуть мати й 200 000 гривень і навіть більше. Для них передбачено особливі умови.

Що стосується решти українців, то максимальна пенсія, яку вони можуть отримувати дорівнює десятьом мінімальним. Тобто станом на сьогодні це 23 610 гривень. Вона нараховується враховуючи стаж і розмір зарплати, яку особа отримувала.

А от для суддів пенсія розраховується інакше. Мінімальна пенсія судді становить 50% від їхньої зарплати. І чим більший стаж судді, тим більший відсоток. Щоб отримувати пенсію, яка дорівнює 90% від зарплати потрібно працювати суддею мінімум 40 років.