Переход на летнее время 2024: опубликовано важное уточнение о переводе часов

Уже скоро конец марта, именно в это время в Украине традиционно переводят часы на час вперед. В этом году переход на летнее время не отменили, поэтому в 2024 году мы будем переводить стрелки часов, как и предыдущие годы.

Могут ли отменить переход на летнее время

В Украине уже не первый год продолжаются обсуждения относительно того, целесообразно ли переводить часы. Однако официального решения об отмене пока не принято, а времени до перевода осталось совсем мало, поэтому меньше чем через две недели мы перейдем на летнее время.

В чем опасность перевода часов

Для некоторых переход на летнее время 1 это настоящее испытание. Такие изменения негативно влияют на организм человека. Именно поэтому врачи настоятельно призывают готовиться к переходу на летнее время заранее. Дело в том, что нам придется просыпаться на час раньше. Чтобы уменьшить стресс, врачи советуют в течение двух недель просыпаться немного раньше, чем обычно. Это поможет снизить уровень стресса.

Напомним, что в Украине переводят часы дважды в год:

осенью – в последнее воскресенье октября на зимнее время;

весной – в последнее воскресенье марта на летнее время.

Это обусловлено постановлением Кабинета Министров Украины.

Когда переводят часы в 2024 году

В этом году Украина перейдет на летнее время 31 марта. Уточним, стрелки часов нужно будет перевести в три часа ночи на час вперед. При этом гаджеты и другие девайсы сделают переход автоматически.

Кстати, переход на летнее и зимнее время – это не уникальная украинская практика. Такой подход используют во многих странах для экономии на освещении. При этом около 60 стран мира или никогда не переводили часы или уже отказались от этой практики. Украина не исключение, обсуждения ведутся ежегодно, но поскольку сейчас идет полномасштабная война, то это не ко времени.