Перехід на літній час 2024: опубліковано важливе уточнення про переведення годинників

Вже скоро кінець березня, саме в цей час в Україні традиційно переводять годинники на годину вперед. Цьогоріч перехід на літній час не скасували, тож у 2024 році ми будемо переводити стрілки годинників як і попередні роки.

Чи можуть скасувати перехід на літній час

В Україні вже не перший рік тривають обговорення щодо того, чи доцільно переводити годинники. Однак офіційного рішення про скасування поки не прийнято, а часу до переведення залишилося зовсім мало, тож менше ніж за два тижні м перейдемо на літній час.

В чому небезпека переведення годинників

Для декого перехід на літній час 1 це справжнє випробування. Такі зміни негативно впливають на організм людини. Саме тому лікарі наполегливо закликають готуватися до переходу на літній час заздалегідь. Річ у тім, що нам доведеться прокидатися на годну раніше. Щоб зменшити стрес лікарі радять протягом двох тижнів прокидатися трішки раніше, ніж зазвичай. Це допоможе знизити рівень стресу.

Нагадаємо, що в України переводять годинники двічі на рік:

восени — в останню неділю жовтня на зимовий час;

навесні — в останню неділю березня на літній час.

Це обумовлено постановою Кабінету Міністрів України.

Коли переводять годинники у 2024 році

Цього року Україна перейде на літній час 31 березня. Уточнимо, стрілки годинників потрібно буде перевести о третій годині ночі на годину вперед. При цьому гаджети та інші девайси зроблять перехід автоматично.

До речі, перехід на літній та зимовий час — це не унікальна українська практика. Такий підхід використовують в багатьох країнах для економії на освітленні. При цьому близько 60 країн світу або ніколи не переводили годинники або вже відмовилися від цієї практики. Україна не виняток, обговорення ведуться щорічно, але оскільки зараз триває повномасштабна війна, то це не на часі.