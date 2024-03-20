Украинец выставил на аукцион 50 копеек: говорит, такого аншлага не видел уже давно

Украинские коллекционеры и владельцы уникальных вещей могут сотрудничать благодаря специальным торговым площадкам. Там как можно продавать вещи по фиксированным ценам, так и устраивать аукционы и ждать кто из потенциальных покупателей заплатит больше всего. Очень часто коллекционеры охотятся именно на разнообразные деньги: банкноты и монеты. Особенно им интересны монеты определенных образцов, которые вышли в обращение с браком, или их есть в Украине в ограниченном количестве. Именно такая монета нашлась у украинца, решившего выставить ее на аукцион. Говорит, такого аншлага не видел уже давно.

О каких 50 копеек речь?

А речь о 50 копейках 1992 года выпуска. Владелец этой монеты выставил ее на аукцион и поставил минимальную ставку – 2 гривны. В результате активных торгов стоимость монеты выросла до 12 000 гривен. Собственно, за эту сумму мужчина и продал редкий экземпляр. А редкий он из-за того, что разновидность этой монеты – 4ААм.

“Нумизматы называют такую монету “Англичанка”, ведь ее чеканили английскими штемпелями. Разновидность 4ААм особенна тем, что у нее на аверсе выпуклый щит и вдавленный трезубец. На обычных монетах щит выполнен тонкими линиями, а трезубец выпуклый», – рассказывают эксперты.

Эта ошибка возникла в результате того, что художники разрабатывая эскиз монеты затемнили не только ее фон, но и сам трезубец. После этого именно по этим эскизам был изготовлен инструмент, которым чеканили монеты.

Эту ошибку обнаружили только работники Луганского станкостроительного завода, когда получили готовые пуансоны для того, чтобы чеканить монеты.

“На заводе было принято решение изготовить этим инструментом пробную партию монет. Чтобы наладить станки для последующей чеканки“, – рассказали нумизматы.

Именно поэтому эта монета так уникальна. Их очень мало, да еще и они имеют интересную историю.