Українець виставив на аукціон 50 копійок: каже, такого аншлагу не бачив вже давно

Українські колекціонери та власники унікальних речей можуть співпрацювати завдяки спеціальним торговельним майданчикам. Там як можна продавати речі за фіксованими цінами, так і влаштовувати аукціони й чекати хто з потенційних покупців заплатить найбільше. Дуже часто, колекціонери полюють саме на різноманітні гроші: банкноти та монети. Особливо їм цікаві монети певних зразків, які вийшли в обіг з браком, або ж їх є в Україні в обмеженій кількості. Саме така монета знайшлася в українця, який вирішив виставити її на аукціон. Каже, такого аншлагу не бачив вже давно.

Про яких 50 копійок мова?

А мова про 50 копійок 1992 року випуску. Власник цієї монети виставив її на аукціон і поставив мінімальну ставку — 2 гривні. В результаті активних торгів, вартість монети зросла до 12 000 гривень. Власне за цю суму чоловік й продав рідкісний екземпляр. А рідкісний він через те, що різновид цієї монети — 4ААм.

“Нумізмати називають таку монету “Англійка”, адже її карбували англійськими штемпелями. Різновид 4ААм особливий тим, що в неї на аверсі опуклий щит і втиснутий тризуб. На звичайних монетах щит виконаний тонкими лініями, а тризуб опуклий», – розповідають експерти.

Ця помилка виникла внаслідок того, що художники розробляючи ескіз монети затемнили не лише її фон, а й сам тризуб. Після цього саме за цими ескізами було виготовлено інструмент яким карбували монети.

Цю помилку виявили лише працівники Луганського верстатобудівного заводу, коли отримали готові пуансони для того, щоб карбувати монети.

“На заводі було ухвалено рішення виготовити цим інструментом пробну партію монет. Щоб налагодити верстати для подальшого карбування“, – розповіли нумізмати.

Власне тому ця монета така унікальна. Їх є дуже мало, та ще й вони мають цікаву історію.