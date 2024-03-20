Корисніша за вівсянку та гречку: українцям нагадали про давно забуту крупу

Ця крупа корисніша та смачніша за звичну гречку чи вівсянку. Каша має незвичний приємний смак та давно продається в українських супермаркетах. Ви просто проходили мимо. Мова йде про амарантову крупу.

Готувати цю кашу можна не лише солодкою, але й з м’ясною підливою, грибами та в будь-якій іншій варіації, по аналогії з гречкою чи пшеничною крупою.

Якщо ви бажаєте додати різноманітності у своє звичне меню, то пропонуємо скуштувати кашу з амаранта з грушею та горіхами. Це чудовий варіант для сніданку.

Які інгредієнти знадобляться

Для приготування нам потрібні:

60 грамів амарантової крупи;

200 мл молока;

50 мл кокосових вершків (можна замінити звичайними вершками);

цукор до смаку;

стигла груша вистачить половинки;

мелена кориця — пів чайної ложки;

10 грамів смаженого фундуку;

10 грамів вершкового масла.

Спосіб приготування

Приготувати цю страву досить легко, дотримуйтеся простої інструкції:

амарант залийте молоком та доведіть до кипіння;

варіть на середньому вогні близько 20 хвилин, періодично помішуючи;

додайте кокосові вершки. цукор та готуйте ще 10 хвилин, не перестаючи помішувати;

тим часом поріжте грушу на маленькі кубики, посипте її корицею та цукром та перемішайте;

злегка обсмажте грушу на вершковому маслі до появи легкої м’якості та золотистого кольору;

викладіть кашу в тарілку, додайте грушу та подрібнений горіх.

Можна подавати до столу. Смачного.

Чим корисна амарантова крупа

Амарантова мука в складі каші містить унікальний антиоксидант. Він насичує клітини киснем та омолоджує наш організм. Велика кількість білка та харчових волокон дуже корисні для шлунково-кишкового тракту.

Крім того, амарант — джерело рослинного білка, заліза та міді, тому амарантова каша не лише смачна, але і корисна.

До речі, борошно з амаранту входить в першу п’ятірку найкорисніших видів борошна та чудово підходить для випічки.