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Корисніша за вівсянку та гречку: українцям нагадали про давно забуту крупу

20.03.2024

Ця крупа корисніша та смачніша за звичну гречку чи вівсянку. Каша має незвичний приємний смак та давно продається в українських супермаркетах. Ви просто проходили мимо. Мова йде про амарантову крупу. 

Готувати цю кашу можна не лише солодкою, але й з м’ясною підливою, грибами та в будь-якій іншій варіації, по аналогії з гречкою чи пшеничною крупою. 

Якщо ви бажаєте додати різноманітності у своє звичне меню, то пропонуємо скуштувати кашу з амаранта з грушею та горіхами. Це чудовий варіант для сніданку. 

Які інгредієнти знадобляться

Для приготування нам потрібні:

  • 60 грамів амарантової крупи;
  • 200 мл молока;
  • 50 мл кокосових вершків (можна замінити звичайними вершками);
  • цукор до смаку;
  • стигла груша вистачить половинки;
  • мелена кориця — пів чайної ложки;
  • 10 грамів смаженого фундуку;
  • 10 грамів вершкового масла. 

Спосіб приготування

Приготувати цю страву досить легко, дотримуйтеся простої інструкції:

  • амарант залийте молоком та доведіть до кипіння;
  • варіть на середньому вогні близько 20 хвилин, періодично помішуючи;
  • додайте кокосові вершки. цукор та готуйте ще 10 хвилин, не перестаючи помішувати;
  • тим часом поріжте грушу на маленькі кубики, посипте її корицею та цукром та перемішайте;
  • злегка обсмажте грушу на вершковому маслі до появи легкої м’якості та золотистого кольору;
  • викладіть кашу в тарілку, додайте грушу та подрібнений горіх. 

Можна подавати до столу. Смачного. 

Чим корисна амарантова крупа

Амарантова мука в складі каші містить унікальний антиоксидант. Він насичує клітини киснем та омолоджує наш організм. Велика кількість білка та харчових волокон дуже корисні для шлунково-кишкового тракту. 

Крім того, амарант — джерело рослинного білка, заліза та міді, тому амарантова каша не лише смачна, але і корисна. 

До речі, борошно з амаранту входить в першу п’ятірку найкорисніших видів борошна та чудово підходить для випічки. 

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20.03.2024
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