Корисніша за вівсянку та гречку: українцям нагадали про давно забуту крупу
Ця крупа корисніша та смачніша за звичну гречку чи вівсянку. Каша має незвичний приємний смак та давно продається в українських супермаркетах. Ви просто проходили мимо. Мова йде про амарантову крупу.
Готувати цю кашу можна не лише солодкою, але й з м’ясною підливою, грибами та в будь-якій іншій варіації, по аналогії з гречкою чи пшеничною крупою.
Якщо ви бажаєте додати різноманітності у своє звичне меню, то пропонуємо скуштувати кашу з амаранта з грушею та горіхами. Це чудовий варіант для сніданку.
Які інгредієнти знадобляться
Для приготування нам потрібні:
- 60 грамів амарантової крупи;
- 200 мл молока;
- 50 мл кокосових вершків (можна замінити звичайними вершками);
- цукор до смаку;
- стигла груша вистачить половинки;
- мелена кориця — пів чайної ложки;
- 10 грамів смаженого фундуку;
- 10 грамів вершкового масла.
Спосіб приготування
Приготувати цю страву досить легко, дотримуйтеся простої інструкції:
- амарант залийте молоком та доведіть до кипіння;
- варіть на середньому вогні близько 20 хвилин, періодично помішуючи;
- додайте кокосові вершки. цукор та готуйте ще 10 хвилин, не перестаючи помішувати;
- тим часом поріжте грушу на маленькі кубики, посипте її корицею та цукром та перемішайте;
- злегка обсмажте грушу на вершковому маслі до появи легкої м’якості та золотистого кольору;
- викладіть кашу в тарілку, додайте грушу та подрібнений горіх.
Можна подавати до столу. Смачного.
Чим корисна амарантова крупа
Амарантова мука в складі каші містить унікальний антиоксидант. Він насичує клітини киснем та омолоджує наш організм. Велика кількість білка та харчових волокон дуже корисні для шлунково-кишкового тракту.
Крім того, амарант — джерело рослинного білка, заліза та міді, тому амарантова каша не лише смачна, але і корисна.
До речі, борошно з амаранту входить в першу п’ятірку найкорисніших видів борошна та чудово підходить для випічки.
Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter