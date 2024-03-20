Мешканці трьох областей можуть оформити новий вид допомоги: скільки платитимуть людям?

Від початку війни різноманітні благодійні фонди, вітчизняні та іноземні, регулярно допомагають найвразливішим категоріям населення. Найбільше виплат припадає на осіб зі статусом ВПО, а також на тих хто живе поблизу зони бойових дій, або ж просто належить до вразливої категорії населення. Інколи, допомога шириться на всю Україну, а інколи охоплює лише одну або декілька областей. Наприклад, зараз додаткові виплати можуть оформити мешканці Житомирської, Сумської та Харківської областей.

Хто фінансує допомогу?

Цю багатоцільову виплату фінансує Благодійний фонд “Люмос Україна” спільно з Всеукраїнською громадською організацією “Україна без сиріт”, Також, ініціативу підтримує Гуманітарний Фонд України.

Зазначається, що родини отримають по 6600 гривень і виплачуватимуться вони протягом шести місяців (по 1100 гривень у місяць).

Ця допомога націлена не на всіх абсолютно мешканців вищезазначених областей. Оформити виплату можуть наступні категорії:

Родини, які виховують одну або більше дітей з інвалідністю, або особливими потребами. Родини, які виховують двох та більше дітей, які до цього проживали в інтернаті. Малозабезпечені родини, де виховується троє та більше неповнолітніх дітей. Одинокі батьки (мама або тато), які самостійно виховують дитину з інвалідністю. Родини, які виховують бодай одну усиновлену дитину за умови, що їй менш як три роки.

Мета цієї програми, допомогти сім’ям створити кращі умови для виховання дітей. Сума коштів хоч і незначна, але все ж якісь базові потреби вона закриє. У даних благодійних організаціях вважають, що такі родини потрібно максимально підтримувати. Тоді менша кількість батьків зважиться віддавати дітей в інтернат. А також, більша кількість сімей наважаться усиновити сироту. Під час війни, до речі, це можливо зробити.