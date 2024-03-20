Глоба составил пессимистический прогноз для трех знаков Зодиака: проблемы будут появляться одна за другой

Очень многие ждут весны, как начала чего-то замечательного, нового. Весна многих вдохновляет и заставляет наконец-то заняться тем, что давно откладывалось на потом. Однако, нынешняя весна не даст в полной мере насладиться собой, по крайней мере, трем знакам Зодиака. Их судьба будет испытывать на крепость довольно длительный период времени. Об этом рассказал астролог Павел Глоба.

Скорпион

Астрологи говорят, что перед вами будет множество вызовов, на которые у вас банально не будет хватать сил и ресурса. Самый большой кризис придется на конец марта и начало апреля. Сейчас вы утопаете в рабочих задачах. У вас столько задач, что вы можете поймать эмоциональное выгорание. Дегтю в эту ситуацию прибавят и ваши близкие, которые начнут вас критиковать и требовать больше внимания. Все что вы можете сейчас сделать, это постараться минимально не подвергаться стрессу. Найдите время для отдыха, вспомните, какие занятия или хобби вас наполняют положительной энергией и просто переждите этот период.

Дева

Март вроде бы и начался неплохо. Вы вроде бы и начали двигаться к поставленным целям, однако в конце месяца все развалится. Это сильно ударит по вашему эмоциональному самочувствию и нравственному состоянию в целом. Астрологи советуют не пытаться спасти какие-либо проекты или пробовать каким-то образом повлиять на ситуацию. Это вас еще больше истощает. Все что вам может помочь – это умение отпускать ситуации. Пробуйте каждую свободную минуту отвлекаться на что-нибудь приятное и просто отдыхать. Белая полоса обязательно придет.

Овен

У Овнов неприятные ситуации сложатся в личной жизни. Большинство представителей этого знака последние несколько месяцев активно работали над отношениями. Овнам даже показалось, что вот она — вожделенная гармония. Но конец марта снова все разрушит. Ссоры, возможно даже разрывы или паузы в отношениях. Вы точно задумаетесь, нужен ли вам рядом этот человек. Астрологи советуют не делать поспешных решений. Дайте себе немного времени и обдумайте все без лишних эмоций.