Глоба склав песимістичний прогноз для трьох знаків Зодіаку: проблеми з’являтимуться одна за одною

Дуже багато людей чекають на весну, як на початок чогось чудового, нового. Весна багатьох надихає та змушує нарешті зайнятися тим, що давно відкладалось на потім. Проте, цьогорічна весна не дасть повною мірою собою насолодитися, принаймні трьом знакам Зодіаку. Їх доля випробовуватиме на міцність досить тривалий період часу. Про це заявив відомий астролог Павло Глоба

Скорпіон

Астрологи кажуть, що перед вами буде безліч викликів на які у вас банально не вистачатиме сил та ресурсу. Найбільша криза припаде на кінець березня і початок квітня. Наразі ви потопаєте у робочих задачах. У вас стільки завдань, що ви запросто можете спіймати емоційне вигорання. Дьогтю в цю ситуацію додадуть й ваші близькі, які почнуть вас критикувати та вимагати більше уваги. Все що ви можете зараз зробити, це постаратись мінімально піддаватися стресу. Знайдіть час на відпочинок, згадайте, які заняття чи хобі вас наповнюють позитивною енергією і просто перечекайте цей період.

Діва

Березень начебто й почався непогано. Ви начебто й почали рухатися до поставлених цілей, однак наприкінці місяця все розвалиться. Це неабияк вдарить по вашому емоційному самопочутті та моральному стані загалом. Астрологи радять не намагатись врятувати якісь проєкти, чи пробувати якимось чином вплинути на ситуацію. Це вас ще більше виснажить. Все що вам може допомогти — це вміння відпускати ситуації. Пробуйте кожну вільну хвилину відволікатися на щось приємне і просто відпочивати. Біла смуга обов’язково настане.

Овен

У Овнів неприємні ситуації складуться в особистому житті. Більшість представників цього знаку останні кілька місяців активно працювали над стосунками. Овнам навіть здалося, що ось вона — омріяна гармонія. Але кінець березня знову все зруйнує. Сварки, можливо навіть розриви або ж паузи в стосунках. Ви точно задумаєтесь, чи потрібна вам поруч ця людина. Астрологи радять не робити поспішних рішень. Дайте собі трохи часу, і обдумайте все без зайвих емоцій.