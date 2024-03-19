В Украине больше не будут принимать некоторые виды купюр: речь как о банках, так и о магазинах

В Украине сейчас не принимают лишь некоторые мелкие монеты, например номиналом 1, 2, 5, 10 или 25 копеек. Их вывели из обращения и они уже не действительны. Что касается всех остальных денег, то никаких проблем нет за неким исключением. Ни один магазин, обменник или даже банк не вправе принимать купюру, которая сильно повреждена химическими веществами, или просто загрязнена более чем на 55%. В НБУ подробно об этом рассказали

О каких повреждениях речь?

Этот список касается как национальной валюты, так и иностранной. У вас не примут деньги, которые:

Повреждены огнем, жидкостью, красками, и площадь этих повреждений составляет более 55%. Склеенные вместе купюры. Однако здесь есть нюанс. Если ваши купюры по каким-то причинам склеились вместе не стоит пробовать разделять их самостоятельно. Придите в банк, возможно, деньги еще удастся спасти. Банкноты повреждены токсичными и химическими веществами, которые могут представлять угрозу человеческому здоровью.

В некоторых случаях, конечно же, можно воспользоваться услугой инкассо, особенно если речь об иностранной валюте. Однако если деньги загрязнены химикатами, то НБУ может принять их на обмен только если вы предоставите им документ, удостоверяющий тот факт, что купюры подвергались профессиональной дезинфекции.

Обращаться в таком случае следует только в территориальные подразделения Национального Банка. Ни один другой банк вам в этом вопросе не поможет.

Не принимают и подделки

Это, конечно, логично, просто в последнее время увеличилось количество людей, которые попадаются на мошенников и продают им какие-то вещи за наличные. А эти наличные — это фальшивые купюры. Потом потерпевшие приходят в банк, мол, что с этим делать. Однако в данном случае банк точно ничем не поможет. Вам только посоветуют быть в следующий раз более внимательными.