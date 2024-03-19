В Україні більше не прийматимуть деякі види купюр: мова як про банки, так і про магазини

В Україні наразі не приймають лише деякі дрібні монети, наприклад, номіналом 1, 2, 5, 10 чи 25 копійок. Їх вивели з обігу і вони вже не є дійсними. Щодо всіх інших грошей, то жодних проблем немає за одним виключенням. Жоден магазин, обмінник чи навіть банк немає права приймати купюру, яка сильно пошкоджена хімічними речовинами, або ж просто забруднена більш ніж на 55%. В НБУ детально про це розповіли.

Про які пошкодження мова?

Цей перелік стосується як національної валюти, так і іноземної. У вас не приймуть гроші, які:

Пошкоджені вогнем, рідиною, фарбами, і площа цих пошкоджень становить більше ніж 55%. Склеєні докупи купюри. Однак тут є нюанс. Якщо ваші купюри внаслідок якихось причин склеїлись докупи не варто пробувати розділяти їх самостійно. Прийдіть у банк, можливо гроші ще вдасться врятувати. Банкноти пошкоджені токсичними та хімічними речовинами, які можуть нести загрозу для людського здоров’я.

В деяких випадках звісно ж, можливо скористатися послугою інкасо, а особливо якщо мова про іноземну валюту. Однак якщо гроші забруднені хімікатами, то НБУ може прийняти їх на обмін лише, якщо ви надасте їм документ, який засвідчує той факт, що купюри піддавались професійній дезінфекції.

Звертатися в такому випадку потрібно лише у територіальні підрозділи Національного Банку. Жоден інший банк вам у цьому питанні не допоможе.

Не приймають й підробки

Це звісно ж логічно, просто останнім часом побільшала кількість людей, які попадаються на шахраїв і продають їм якісь речі за готівку. А ця готівка — це фальшиві купюри. Потім потерпілі приходять в банк, мовляв, що з цим робити. Однак в такому випадку банк точно нічим не допоможе. Вам лише порадять бути на наступний раз більш уважнішими.