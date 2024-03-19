Унитаз засияет как новый: работница отеля открыла этот простой трюк

Забудьте о потемневшем дне унитаза. Этот трюк используют отели, чтобы унитаз снова сиял.

На потемневшее дно унитаза действительно неприятно смотреть. Однако не стоит задумываться о покупке новой сантехники, попробуйте этот простой способ. Одной простой хитростью поделилась работница отеля. Этот способ спасет ваш унитаз.

Как отчистить потемневшее дно унитаза

Если дно вашего унитаза потемнело, и вы пробовали отчистить его различными способами, но это не дало результата, то предлагает испытать эту простую хитрость, которая сделает уборку простой и быстрой, к тому же еще и экономной.

Кстати, ингредиенты для приготовления очистительной смеси есть у вас на кухне, или же их можно купить очень дешево. Итак, нам понадобится:

две столовые ложки средства для мытья посуды;

тридцать капель масла чайного дерева;

одна столовая ложка лимонной кислоты.

Для приготовления рабочей смеси нам нужно действовать так:

возьмите емкость, в которой нужно будет смешать средство для мытья, масло чайного дерева и лимонную кислоту;

смешивайте ингредиенты пока вы не получите однородную смесь;

когда ваша смесь будет готова, позаботьтесь об удалении воды из унитаза;

возьмите губку и с ее помощью распределите смесь внутри унитаза;

оставьте унитаз на 10 минут, далее хорошенько потрите ершиком;

следующий этап – вылейте остаток смеси в унитаз и с помощью щетки потрите всю его поверхность щеткой;

далее подождите еще около получаса и спустите воду в унитазе.

Если результат не оправдал ожидания, повторите процедуру еще раз.

Также вы можете удалить известковый налет и другие виды загрязнения если поочередно будете использовать простые средства – лимонная кислота, уксус, сода и различные средства для чистки. Но не добавляйте их одновременно, ведь они могут нейтрализовать эффективность друг друга.