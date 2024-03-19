Унитаз засияет как новый: работница отеля открыла этот простой трюк
Забудьте о потемневшем дне унитаза. Этот трюк используют отели, чтобы унитаз снова сиял.
На потемневшее дно унитаза действительно неприятно смотреть. Однако не стоит задумываться о покупке новой сантехники, попробуйте этот простой способ. Одной простой хитростью поделилась работница отеля. Этот способ спасет ваш унитаз.
Как отчистить потемневшее дно унитаза
Если дно вашего унитаза потемнело, и вы пробовали отчистить его различными способами, но это не дало результата, то предлагает испытать эту простую хитрость, которая сделает уборку простой и быстрой, к тому же еще и экономной.
Кстати, ингредиенты для приготовления очистительной смеси есть у вас на кухне, или же их можно купить очень дешево. Итак, нам понадобится:
- две столовые ложки средства для мытья посуды;
- тридцать капель масла чайного дерева;
- одна столовая ложка лимонной кислоты.
Для приготовления рабочей смеси нам нужно действовать так:
- возьмите емкость, в которой нужно будет смешать средство для мытья, масло чайного дерева и лимонную кислоту;
- смешивайте ингредиенты пока вы не получите однородную смесь;
- когда ваша смесь будет готова, позаботьтесь об удалении воды из унитаза;
- возьмите губку и с ее помощью распределите смесь внутри унитаза;
- оставьте унитаз на 10 минут, далее хорошенько потрите ершиком;
- следующий этап – вылейте остаток смеси в унитаз и с помощью щетки потрите всю его поверхность щеткой;
- далее подождите еще около получаса и спустите воду в унитазе.
Если результат не оправдал ожидания, повторите процедуру еще раз.
Также вы можете удалить известковый налет и другие виды загрязнения если поочередно будете использовать простые средства – лимонная кислота, уксус, сода и различные средства для чистки. Но не добавляйте их одновременно, ведь они могут нейтрализовать эффективность друг друга.
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