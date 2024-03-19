Унітаз засяє як новий: працівниця готелю відкрила українкам цей простий трюк

Забудьте про потемніле дно унітаза. Цей трюк використовують готелі, щоб унітаз знову сяяв.

На потемніле дно унітаза справді неприємно дивитися. Однак не варто задумуватися про покупку нової сантехніки, спробуйте цей простий спосіб. Однією простою хитрістю поділилася працівниця готелю. Цей спосіб врятує ваш унітаз.

Як відчистити потемніле дно унітаза

Якщо дно вашого унітаза потемніло, і ви пробували відчистити його різними способами, але це не дало результату, то пропонує випробувати цю просту хитрість. яка зробить прибирання простим та швидким, до того ж ще й економним.

До речі, інгредієнти для приготування очисної суміші є у вас на кухні, або ж їх можна купити дуже дешево. Отож, нам знадобиться:

дві столові ложки засобу для миття посуду;

тридцять капель масла чайного дерева;

одна столова ложка лимонної кислоти.

Для приготування робочої суміші нам потрібно діяти так:

візьміть місткість, в якій потрібно буде змішати засіб для миття, масло чайного дерева та лимонну кислоту;

змішуйте інгредієнти аж поки ви не отримаєте однорідну суміш;

коли ваша суміш буде готова, подбайте про видалення води з унітаза;

візьміть губку та з її допомогою розподіліть суміш всередині унітаза;

залиште унітаз на 10 хвилин, далі добряче потріть йоржиком;

наступний етап — вилийте залишок суміші в унітаз та за допомогою щітки потріть всю його поверхню щіткою;

далі зачекайте ще близько пів години та спустіть воду в унітазі.

Якщо результат не виправдав очікування, повторіть процедуру ще раз.

Також ви можете видалити вапняний наліт та інші види забруднення якщо почергово будете використовувати прості засоби — лимонна кислота, оцет, сода та різні засоби для чищення. Але не додавайте їх одночасно, адже вони можуть нейтралізовувати ефективність один одного.