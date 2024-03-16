Названо два знаки Зодіаку, які зовсім скоро почнуть жити життя своєї мрії

17Астрологи, нумерологи, а також різноманітні коучі стверджують, що те наскільки сильно ви притягуєте до себе гроші залежить від вашої енергії. Мовляв, велике багатство ніколи не прийде до людини, яка його боїться або до нього не готова. Ще гірше, якщо ви вважаєте, що не заслужили на великі маєтки й маєте такий собі синдром самозванця коли вам вручають премію за гарно пророблену роботу. З цим потрібно боротися, й астрологи назвали двох знаків Зодіаку, які успішно це зроблять вже найближчим часом.

Хто притягуватиме гроші, як магнітом?

Ці щасливчики — це Водолії та Раки. Нарешті вони змінять власне мислення, чому неабияк посприяють транзити різних планет, а також березнева Повня.

Водолій

Вашим домом самооцінки й багатства найближчим часом керуватиме енергія Риб. Саме вона допоможе нарешті відпустити думки про те, що про вас можуть подумати інші. Ви позбудетесь багато страхів та сумнівів. Астрологи радять Водоліям обернутися назад, проаналізувати своє минуле та подумати, які помилки було допущено. Зараз ви стоїте на тій точці, з якої можете рухатися у двох напрямках. Перший — до багатства та добробут, а другий — той самий шлях, яким ви йшли до сьогодні. Лише вам вирішувати, яку дорогу обрати.

Рак

Молодий Місяць в Рибах принесе чудові зміни у ваш дім багатства та благополуччя. Окрім цього, астрологи стверджують, що для Раків закінчились всі проблеми в особистому житті. Завдяки тому, що ви нарешті здобудете внутрішню гармонію в ваше життя помалу приходитимуть приємні речі. Ви притягуватимете успіх, гроші, подорожі тощо. Не бійтесь цього — це не тимчасове явище. Спробуйте подивитись на своє життя під іншим кутом і повірити в те, що вам таки може пощастити й ви маєте право жити життя своєї мрії.