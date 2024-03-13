Названы категории украинцев, которым чаще всего подсовывают фальшивые деньги

Несмотря на то, что сегодня множество платежных операций происходят, безналично, но наличные деньги все равно не исчезли полностью. Ими очень часто рассчитываются украинцы. Причем речь как о гривнах, так и о валюте. Валютой часто рассчитываются при покупке транспортных средств или недвижимости. Этим и пользуются аферисты, научившиеся подделывать не только гривны, но и доллары. Продвигать доллары им сложнее, потому что большинство продавцов прежде чем подписать соглашение о купле/продаже чего бы то ни было, проверяют банкноты в банке. А вот с гривнами дела у аферистов гораздо лучше. Эксперты рассказали, где фальшивомонетчики чаще всего сбывают подделки, и как они могут оказаться у кого-либо в кошельке.

Есть несколько вариантов сбыта

Как показывает практика, фальшивомонетчики пытаются сбывать деньги небольшими суммами. То есть иногда это может быть всего 200 гривен. Однако если аферист будет ежедневно сбывать кому-то 200 гривен, то со временем будет набегать приличная сумма.

Вот, кто чаще всего под прицелом аферистов:

Торговцы на торговых площадках. Зачастую это ОЛХ, Пром или другие площадки. Аферисты выбирают вещь, продавец которой находит территориально близко. Для того чтобы, мол, подъехать и вживую посмотреть на товар и если он подойдет то на месте его и купить. Далее аферисты говорят, что товар подходит и дают продавцу наличные деньги. Тот ничего не подозревая берет ее и только со временем понимает, что это были фальшивые банкноты. Водители автобусов и маршруток. Оперируют аферисты и в общественном транспорте. У водителя автобуса нет возможности проверять деньги на подлинность, да и обычно он даже толком их не рассматривает. Он может взять от мошенника 200 фальшивых гривен и отдать ему сдачу настоящими деньгами. Небольшие магазины. Речь о магазинчиках, где нет машинки для проверки денег. В таких локациях аферисты тоже очень часто сбывают фальшивые гривны.

Чаще подделывают купюры номиналом 200 и 500 гривен. При большом желании заметить, что купюра не настоящая вполне возможно. Фейк изготовлен на более тонкой бумаге, не имеет всех водяных знаков и имеет по всей поверхности гладкую фактуру, тогда как в настоящих деньгах она кое-где неровная.