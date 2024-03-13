Звільнення без причини і за один день: в Україні змінять Трудовий кодекс

В Уряді активно працюють над новим проєктом Трудового кодексу. Кажуть, цей документ не змінювали вже кілька десятків років і сьогодні він не зовсім актуальний. Наразі Трудовий кодекс хочуть адаптувати не лише під сучасні реалії та навіть європейські стандарти, а врахувати й той факт, що в Україні війна. Як це проявиться? Наприклад, в розділі про звільнення працівників з’явиться новий пункт. Роботодавці зможуть звільняти співробітників через причину “Мобілізація”. Окрім цієї причини з’явиться ще багато інших. Взагалі, у роботодавців в цьому плані з’явиться набагато більше прав ніж у працівників, що останнім не дуже подобається.

Через що можна буде звільняти працівників?

В новому Кодексі є безліч нових пунктів, тобто причин для звільнення. Ба більше, працівника можуть звільнити навіть без наявної на те причини. Роботодавцю достатньо вказати, що наразі економічна ситуація в компанії складна і штат потрібно скорочувати. Щоправда, просто так в один день без роботи ніхто не залишиться. Про таке звільнення працівника мають попередити не менш ніж за два місяці до нього. А також виплатити грошову компенсацію. Хоча, експерти вже знайшли у цьому пункті “лазійку”. Кажуть, що працівника можна буде звільнити й за один день, виплативши йому вищезгадану компенсацію, проте у подвійному розмірі. Особливо детально цей пункт ще не розписаний, тож як в результаті все виглядатиме поки не відомо.

Серед інших причин:

Поява на роботі у нетверезому стані. Прогули. Цькування та булінг працівників тощо.

Є й доволі неоднозначні пункти, які не на користь роботодавця. Наприклад, в законі описують ситуацію, як чинити, якщо компанія чи підприємство постраждали від бойових дій. Допустимо у приміщення потрапила ракета, воно знищене або пошкоджене. В такому випадку, роботодавець може звільнити працівників лише через місяць. Тобто повідомити їм, що вони рахуються у штаті ще один місяць, а потім будуть безробітними. Що в такому випадку з грошовими виплатами — невідомо. Ймовірно діятимуть якісь страхові моменти.