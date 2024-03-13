Названо категорії українців, яким найчастіше підсовують фальшиві гроші

Попри те, що сьогодні безліч платіжних операцій відбуваються безготівково та готівка все одно не зникла повністю. Нею ще дуже часто розраховуються українці. Причому мова як про гривні, так і про валюту. Валютою часто розраховуються при купівлі транспортних засобів чи нерухомості. Цим і користуються аферисти, які навчилися підробляти не лише гривні, а й долари. Просувати долари їм складніше, тому що більшість продавців перш ніж підписати угоду про купівлю/продаж чого б там не було, перевіряють банкноти у банку. А от з гривнями справи в аферистів значно краще. Експерти розповіли, де фальшивомонетники найчастіше збувають підробки, та як вони можуть опинитися у будь-кого в гаманці.

Є кілька варіантів збуту

Як показує практика, фальшивомонетники намагаються збувати гроші невеликими сумами. Тобто інколи це може бути лише 200 гривень. Однак, якщо аферист щоденно збуватиме комусь 200 гривень, то з часом набігатиме пристойна сума.

Ось, хто найчастіше під прицілом аферистів:

Продавці на торгових майданчиках. Частенько це ОЛХ, Пром чи інші майданчики. Аферисти обирають річ, продавець якої знаходить територіально близько. Для того, щоб, мовляв, під’їхати та наживо подивитися на товар і якщо він підійде, то на місці його і купити. Далі аферисти кажуть, що товар підходить і дають продавцю готівку. Той нічого не підозрюючи бере її, і лише з часом розуміє, що це були фальшиві банкноти. Водії автобусів та маршруток. Оперують аферисти й у громадському транспорті. Водій автобуса не має можливості перевіряти гроші на справжність, та й зазвичай навіть як належить їх не розглядає. Він може взяти від шахрая 200 фальшивих гривень і віддати йому здачу справжніми грошима. Невеликі магазини. Мова про магазинчики де немає машинки для перевірки грошей. В таких локаціях аферисти теж дуже часто збувають фальшиві гривні.

Найчастіше підробляють купюри номіналом 200 та 500 гривень. При великому бажанні помітити, що купюра не справжня можливо. Фейк виготовлений на більш тонкому папері, немає всіх водяних знаків та має по всій поверхні гладку фактуру, тоді як в справжніх грошах вона подекуди нерівна.