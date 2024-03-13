Глоба предупреждает: четырем знакам Зодиака следует готовиться к неожиданностям

Астрологи составили подробный гороскоп на неделю с 11 по 17 декабря. И если для большинства знаков Зодиака небесные транзиты не принесут никаких изменений, то вот четырем знакам наоборот. Они в ближайшие дни станут любимцами судьбы. Им будет безусловно везти, а еще их ждет целый ряд приятных неожиданностей.

Овен

Астрологи советуют в течение этой недели максимально много времени проводить с родными и друзьями. От них вы получите много энергии и ресурса. Именно общение с ними даст вам толчок к важным действиям, новым идеям и мотивацию для их реализации. Неожиданно в ваш график может ворваться какое-нибудь приятное событие. Это может быть какое-нибудь празднование, приглашение куда-то или даже неожиданное путешествие. На работе тоже будет везти. Вы получите похвалу от руководства и увидите новые перспективы на своей должности.

Скорпион

Если у вас есть четкие планы и знаете, как их реализовать, то не тяните. Астрологи советуют ускориться, ведь именно сейчас у вас много шансов на успех. Вы еще никогда не были так близки к своей цели, как сейчас. Однако не стоит полностью расслабляться. Не все в вашем окружении рады за вас и будут такие люди, что постараются вставлять палки в колеса. Будьте настороже и ни при каких обстоятельствах не поддавайтесь эмоциям.

Стрелец

Вам астрологи советуют прислушиваться к сердцу и следовать его зову. Даже если идеи рискованны, даже если все смотрится немного авантюрно. Вам однозначно хватит ума, сообразительности и упрямства, чтобы достичь поставленных целей. Единственное, что советуют специалисты, не ставить материальные блага главным приоритетом. Как только вы отпустите эту мысль, деньги сами к вам придут.

Водолей

На этой неделе вы увидите, как действует карма. Все кто вас обидел, получат по заслугам, а вы в свою очередь наконец обретете такой желанный душевный покой и гармонию. Астрологи советуют в эти дни немного перевести дух, насладиться своим эмоциональным состоянием и уже с новыми силами добиваться вожделенных целей.