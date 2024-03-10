Пожелтевшие подоконники засияют как новенькие: только купите это копеечное средство в аптеке

Рано или поздно пластиковые белые подоконники пожелтеют, и отмыть их почти нереально. Рассказываем о лучших бюджетных средствах для мытья окон. Одно из них идеально удаляет серость, желтизну и пятна.

Как отмыть подоконник

Предлагаем вашему вниманию четыре эффективных средства для того, чтобы отмыть застарелую грязь на подоконнике:

любое моющее средство. Легкую грязь смываем обычным гелем для посуды или даже стиральным порошком;

сода. Застарелые пятна? Смешайте соду с водой, нанесите, подождите 10-15 минут, потрите щеткой и смойте;

перекись водорода. Спасет от любых пятен на белом пластике, если они не застарелые;

димексил, ватный диск смоченный в этом средстве творит чудеса с белым пластиком! Не забудьте про перчатки!

Как отмыть оконное стекло

Помыть стекло тоже просто, и даже без применения специальных моющих средств:

вода с уксусом – смешайте 1 л воды с 1/4 стакана уксуса, распылите на окно, протрите салфеткой;

мыльный раствор, растворите немного жидкого мыла в воде, взбейте пену, нанесите на тряпку, протрите стекло, затем смойте чистой водой;

спирт, разведите спирт водой один к одному, нанесите на стекло, затем смойте чистой водой.

И еще, не используйте для мытья окон абразивные вещества, ведь они оставят царапины на стекле. Используйте мягкую тряпку и меняйте ее по мере загрязнения, чтобы избежать разводов.

Вот вы и узнали, как легко и без лишних затрат можно отмыть пластиковые подоконники и окна. Не бойтесь экспериментировать с различными средствами и методами, чтобы найти то, что лучше всего подходит именно вам. Но будьте осторожны, чтобы не повредить стекло и не оставить царапины на подоконнике.

Помните, что регулярное мытье поможет сохранить ваши окна и подоконники чистыми и сияющими надолго.