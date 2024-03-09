Практически каждый украинец должен государству деньги: в Налоговой рассказали, какое наказание будет за несвоевременную их уплату

Если вы не работаете, или работаете официально и думаете, что добросовестно платите все необходимые налоги, то это может быть не так. Согласно действующему законодательству украинцы должны облагать налогом совершенно разные виды дохода, и не только то, что заработали, но и то, что получили в подарок. В 2024 году каждый должен заполнить налоговую декларацию и уплатить налоги. В противном случае будет серьезное наказание посредством блокирования банковских счетов. Впоследствии, если вы захотите довести дело до суда, чтобы разблокировать счета, можете еще и получить немалый штраф, за то, что по сути “отмывали” средства.

Что нужно облагать налогом?

В первую очередь это любой доход от продажи товаров или услуг, которые вы предоставляете. Речь о людях, которые продают разнообразные вещи онлайн, пекут торты на заказ, работают на фрилансе. То есть любой, кто получил заказ на какую-нибудь вещь или услугу, предоставил ее и получил за это деньги.

Эти средства должны облагаться налогом. И неважно о каких суммах идет речь, даже если там всего 2-3 тысячи в месяц.

Что еще нужно облагать:

Деньги, которые лицо получает сдавая в аренду жилье. Обложению подлежат даже деньги, которые вам вернули ваши же должники, если по этому делу был суд. То есть, если вы через суд требовали вернуть вам долг, дело затянулось и его срок действия истек, а деньги вам вернули — это считается, как дополнительный доход. И это нужно облагать налогом. Облагается и благотворительная помощь, если ее размер превышает норму. Драгоценные подарки: недвижимость, автомобили, ювелирные украшения или даже брендовые вещи — все это тоже, надо вписывать в декларацию.

А также средства, полученные из другой страны, например, помощь от родственников.