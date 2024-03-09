Новини

Практически каждый украинец должен государству деньги: в Налоговой рассказали, какое наказание будет за несвоевременную их уплату

09.03.2024

Если вы не работаете, или работаете официально и думаете, что добросовестно платите все необходимые налоги, то это может быть не так. Согласно действующему законодательству украинцы должны облагать налогом совершенно разные виды дохода, и не только то, что заработали, но и то, что получили в подарок. В 2024 году каждый должен заполнить налоговую декларацию и уплатить налоги. В противном случае будет серьезное наказание посредством блокирования банковских счетов. Впоследствии, если вы захотите довести дело до суда, чтобы разблокировать счета, можете еще и получить немалый штраф, за то, что по сути “отмывали” средства.

Что нужно облагать налогом?

В первую очередь это любой доход от продажи товаров или услуг, которые вы предоставляете. Речь о людях, которые продают разнообразные вещи онлайн, пекут торты на заказ, работают на фрилансе. То есть любой, кто получил заказ на какую-нибудь вещь или услугу, предоставил ее и получил за это деньги.

Податки

Эти средства должны облагаться налогом. И неважно о каких суммах идет речь, даже если там всего 2-3 тысячи в месяц.

Что еще нужно облагать:

  1. Деньги, которые лицо получает сдавая в аренду жилье.
  2. Обложению подлежат даже деньги, которые вам вернули ваши же должники, если по этому делу был суд. То есть, если вы через суд требовали вернуть вам долг, дело затянулось и его срок действия истек, а деньги вам вернули — это считается, как дополнительный доход. И это нужно облагать налогом.
  3. Облагается и благотворительная помощь, если ее размер превышает норму.
  4. Драгоценные подарки: недвижимость, автомобили, ювелирные украшения или даже брендовые вещи — все это тоже, надо вписывать в декларацию.

А также средства, полученные из другой страны, например, помощь от родственников.

Читай нас в Google News, Telegram, Facebook та Twitter


09.03.2024
Back to top button