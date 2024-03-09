Майже кожен українець винен державі гроші: у Податковій розповіли, яке покарання буде за невчасну їх сплату

Якщо ви не працюєте, або ж працюєте офіційно і думаєте, що сумлінно сплачуєте всі необхідні податки, то це може бути не так. Згідно з чинним законодавством українці повинні оподатковувати абсолютно різні види доходу, і не лише те що заробили, а й навіть те, що отримали у подарунок. У 2024 році кожен має заповнити податкову декларацію та сплатити податки. В протилежному випадку буде серйозне покарання у вигляді блокування банківських рахунків. Згодом, якщо ви захочете довести справу до суду, щоб розблокувати рахунки, то можете ще й отримати чималий штраф, за те, що по суті “відмивали” кошти.

Що потрібно оподатковувати?

В першу чергу це будь-який дохід, від продажу товарів чи послуг, які ви надаєте. Мова про людей, які перепродують різноманітні речі онлайн, печуть торти на замовлення, працюють на фрілансі. Тобто будь-хто, хто отримав замовлення на якусь річ чи послугу, надав її й отримав за це кошти. Ці кошти повинні оподатковуватись. І немає значення про які суми йде мова, навіть якщо там всього 2-3 тисячі у місяць.

Що ще треба оподатковувати:

Гроші, які особа отримує здаючи в оренду житло. Оподаткуванню підлягають навіть гроші, які вам повернули ваші ж боржники, якщо по цій справі був суд. Тобто якщо ви через суд вимагали повернути вам борг, справа затягнулась і її термін дії сплив, а гроші вам повернули — це рахується, як додатковий дохід. І це треба оподаткувати. Оподатковується й благодійна допомога, якщо її розмір перевищує норму. Дорогоцінні подарунки: нерухомість, автомобілі, ювелірні прикраси, чи навіть брендові речі — все це теж, треба вписувати у декларацію.

А також кошти отримані з іншої країни, наприклад, допомога від родичів.