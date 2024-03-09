Каждый, независимо от возраста, может узнать размер своей будущей пенсии: в Минсоцполитики объяснили, как это сделать

Согласитесь, работая официально на работе и уплачивая страховые взносы и накапливая стаж, очень интересно, на какую пенсию можно рассчитывать в будущем. Конечно, если у вас минимальная зарплата, нет сверхурочного стажа и других бонусов, дающих право на доплаты, то и пенсия у вас, скорее всего, будет минимальной. Однако если ваша зарплата выше минималки, то становится интересно, какой же может быть пенсия. В Министерстве социальной политики рассказали, как это можно узнать. При этом неважно сколько вам лет и когда вам выходить на заслуженный отдых: через год или через 15 лет.

Обо всем рассказала Дарья Марчак

Замминистра социальной политики Дарья Марчак рассказала, что подсчитать свою пенсию можно на сайте ПФУ.

“Все мои друзья знают, что я работаю в Министерстве социальной политики и, конечно, рано или поздно речь часто заходит о пенсиях. И я такой эксперимент сделала: всем предложила зайти на портал Пенсионного фонда и посмотреть будущий размер своей пенсии. Все начали смотреть, у кого-то это было 18 тысяч, у кого-то – 2,5 тысячи”, – рассказывает Марчак.

Чтобы проверить и свою пенсию, нужно зайти на портал Пенсионного Фонда в персональный кабинет. Сделать это можно с помощью электронной подписи. В кабинете будет вкладка “пенсионный калькулятор”. Нажмите кнопку “Алгоритм расчета с учетом стажа, который будет получен до пенсионного возраста”. Далее, если система попросит внести какие-либо данные, сделайте это и ждите результата.

Иногда, имея очень высокую зарплату, люди претендуют на минимальную пенсию. Так случается, если вы получаете часть зарплаты в конверте, то есть не ее облагаете налогом.

“Если вы получаете часть зарплаты в конверте, надо идти к своему работодателю и договариваться, чтобы зарплату вывели из тени. Кроме того, понимать, что в пользу каждого из нас (включая меня) – работать как можно дольше. Накапливать страховой стаж“, – советует Марчак.