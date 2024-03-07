Нумерологи рассказали, кто в марте имеет все шансы стать настоящим богачом

07Нумерология очень интересная наука и немного понимая в том, как рассчитать собственное число, можно узнать много интересной информации о себе или другом. Чтобы определить свою главную цифру, нужно всего лишь добавить последовательно все цифры с даты вашего рождения: день, месяц и год. К примеру, если вы родились 6 апреля 1986 года, то сделать нужно следующее: 6+4+1+9+8+6=34. Нужно полученное число еще раз прибавляем: 3+4=7. Именно 7 и является числом человека, родившегося в такую дату.

Цифра 1

Единицы не слишком сильно разбогатеют, им следует сохранять спокойствие и терпение во многих процессах. Если вы можете работать в команде, обязательно этим воспользуйтесь. Так вы заработаете больше чем наедине.

Цифра 2

Двойки тоже не из тех, кому стать богачами. Вы будете много работать, однако все что вы получите – это эмоциональное выгорание. Попытайтесь больше отдыхать. Март не ваш месяц для финансовых свершений.

Цифра 3

Тройки будут учиться на своих ошибках и многое начинать с нуля. Это будет месяц трансформаций, но, к сожалению, богатство это тоже не о вас.

Цифра 4

Четверки не только не разбогатеют, а наоборот — могут попасть в финансовые неприятности. Старайтесь не влезать в долги, не одалживать даже незначительные суммы.

Цифра 5

А вот кому действительно повезет это пятеркам. Они одни из тех, кто получит большую сумму за проделанную работу. Также можно рассчитывать на карьерный рост.

Цифра 6

Шестерки тоже имеют шанс обогатиться, однако для этого вам нужно сильно рискнуть. Попытайтесь делать то, чего не делали раньше. Выходите из своей зоны комфорта.

Цифра 7

Богачами вы не станете, но стабильный доход вам гарантирован. Март станет интересным месяцем, насыщенным веселыми и радостными событиями.

Цифра 8

Март будет испытывать вас на прочность. В этом месяце вы сможете понять, будет ли толк из всего того, что вы делали последние несколько месяцев. Скорее всего, результат вас не очень удовлетворит.

Цифра 9

Девятки — это тоже те, о ком можно сказать, им повезет в финансовом плане. Признание от руководства, выгодные сделки и хорошие вознаграждения. Все это ждет вас в марте.