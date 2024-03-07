Нумерологи розповіли, хто в березні має всі шанси стати справжнім багатієм

Нумерологія дуже цікава наука і трішки розуміючись в тому, як розрахувати власне число, можна дізнатися багато цікавою інформації про себе, чи когось іншого. Щоб визначити свою головну цифру потрібно всього лиш додати послідовно всі цифри з дати вашого народження: день, місяць та рік. Наприклад, якщо ви народилися 6 квітня 1986 року, то зробити потрібно наступне: 6+4+1+9+8+6=34. Потім отримане число ще раз додаємо: 3+4=7. Саме 7 і є числом людини, яка народилася в таку дату.

Цифра 1

Одиниці не надто сильно розбагатіють, їм варто зберігати спокій та терпіння у багатьох процесах. Якщо маєте змогу працювати в команді обов’язково цим скористайтеся. Так ви заробите більше ніж наодинці.

Цифра 2

Двійки теж не з тих, кому стати багатіями. Ви багато працюватимете, однак все що ви отримаєте — це емоційне вигорання. Спробуйте більше відпочивати. Березень не ваш місяць для фінансових звершень.

Цифра 3

Трійки вчитимуться на своїх помилках та багато чого починатимуть з нуля. Це буде місць трансформацій, але на жаль багатство це теж не про вас.

Цифра 4

Четвірки не те що не розбагатіють, а навпаки — можуть потрапити у фінансові неприємності. Намагайтесь не влізати у борги, не позичати навіть незначні суми.

Цифра 5

А ось, кому дійсно пощастить це п’ятіркам. Вони одні з тих, хто отримає велику суму за пророблену роботу. Також ви можете розраховувати на кар’єрний зріст.

Цифра 6

Шістки теж мають шанс збагатитися, однак для цього вам потрібно сильно ризикнути. Спробуйте робити те, чого не робили раніше. Виходьте з власної зони комфорту.

Цифра 7

Багатіями ви не станете, але стабільний дохід вам гарантовано. Березень стане цікавим місяцем, насиченим на веселі та радісні події.

Цифра 8

Березень випробовуватиме вас на міцність. Цього місяця ви зможете зрозуміти, чи буде пуття з всього того, що ви робили останні кілька місяців. Швидше всього результат вас не дуже задовольнить.

Цифра 9

Дев’ятки — це також ті, про кого можна сказати — їм пощастить у фінансовому плані. Признання від керівництва, вигідні угоди, та гарні винагороди. Все це чекає на вас у березні.