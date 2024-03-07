В українських ресторанах до цибулі додають не сіль, а зовсім інший порошок

Досвідчені домогосподарки та професійні кулінари використовують простий трюк з содою коли смажать цибулю. Так, саме соду, це зовсім не помилка. Пасеровану цибулю додають в різні страви, тож її смак та аромат повинні бути ідеальними.

Навіщо додавати соду до цибулі

Сода дозволить зробити смак цибулі ідеальним:

якщо додати щіпочку соди на кожну цибулину середнього розміру прямо в сковорідку, то майже гарантовано цибуля не пригорить. Сода нейтралізує кислоти в цибулі, що уповільнює процес карамелізації та запобігає пригоранню;

цибуля вийде м’якою та ніжною, завдяки лужній реакції сода розм’якшує цибульні волокна, роблячи овоч більш ніжним та приємним на смак;

сода допомагає зберегти природний аромат цибулі, не даючи йому стати гірким;

також цибуля приготується набагато швидше, адже сода вступає в реакцію з сахарозою, тож вона швидше отримує приємний золотавий колір.

Бонус: рецепт хрустких цибулевих кілець

Для приготування потрібно

2 великі цибулини або 4 середні;

1/2 склянки борошна;

1/4 склянки кукурудзяного крохмалю;

1/2 чайної ложки соди;

1/4 чайної ложки солі;

1/4 чайної ложки чорного перцю;

1/4 чайної ложки паприки;

1 яйце;

1/2 склянки молока;

олія для фритюру.

Щоб приготувати цибулеві кільця, потрібно діяти так:

Наріжте цибулю товстими кільцями, розділіть їх.

Змішайте борошно, крохмаль, соду, сіль, перець та паприку.

Збийте яйце з молоком.

Занурте кільця цибулі в яєчну суміш, потім обваляйте в сухій суміші.

Розігрійте олію до 180°C.

Обсмажуйте кільця по 2-3 хвилини до золотистого кольору.

Викладіть на паперові рушники, щоб видалити зайву олію.

Подавайте гарячими з улюбленим соусом.

І ще, для більш хрусткої скоринки можна додати в яєчну суміш 1 столову ложку панірувальних сухарів.

Спробуйте ці трюки з содою та рецептом цибулевих кілець, щоб відкрити нові грані смаку та текстури цибулі.