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В українських ресторанах до цибулі додають не сіль, а зовсім інший порошок
Досвідчені домогосподарки та професійні кулінари використовують простий трюк з содою коли смажать цибулю. Так, саме соду, це зовсім не помилка. Пасеровану цибулю додають в різні страви, тож її смак та аромат повинні бути ідеальними.
Навіщо додавати соду до цибулі
Сода дозволить зробити смак цибулі ідеальним:
- якщо додати щіпочку соди на кожну цибулину середнього розміру прямо в сковорідку, то майже гарантовано цибуля не пригорить. Сода нейтралізує кислоти в цибулі, що уповільнює процес карамелізації та запобігає пригоранню;
- цибуля вийде м’якою та ніжною, завдяки лужній реакції сода розм’якшує цибульні волокна, роблячи овоч більш ніжним та приємним на смак;
- сода допомагає зберегти природний аромат цибулі, не даючи йому стати гірким;
- також цибуля приготується набагато швидше, адже сода вступає в реакцію з сахарозою, тож вона швидше отримує приємний золотавий колір.
Бонус: рецепт хрустких цибулевих кілець
Для приготування потрібно
- 2 великі цибулини або 4 середні;
- 1/2 склянки борошна;
- 1/4 склянки кукурудзяного крохмалю;
- 1/2 чайної ложки соди;
- 1/4 чайної ложки солі;
- 1/4 чайної ложки чорного перцю;
- 1/4 чайної ложки паприки;
- 1 яйце;
- 1/2 склянки молока;
- олія для фритюру.
Щоб приготувати цибулеві кільця, потрібно діяти так:
- Наріжте цибулю товстими кільцями, розділіть їх.
- Змішайте борошно, крохмаль, соду, сіль, перець та паприку.
- Збийте яйце з молоком.
- Занурте кільця цибулі в яєчну суміш, потім обваляйте в сухій суміші.
- Розігрійте олію до 180°C.
- Обсмажуйте кільця по 2-3 хвилини до золотистого кольору.
- Викладіть на паперові рушники, щоб видалити зайву олію.
- Подавайте гарячими з улюбленим соусом.
І ще, для більш хрусткої скоринки можна додати в яєчну суміш 1 столову ложку панірувальних сухарів.
Спробуйте ці трюки з содою та рецептом цибулевих кілець, щоб відкрити нові грані смаку та текстури цибулі.
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