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В українських ресторанах до цибулі додають не сіль, а зовсім інший порошок

08.03.2024
цибуля

Досвідчені домогосподарки та професійні кулінари використовують простий трюк з содою коли смажать цибулю. Так, саме соду, це зовсім не помилка. Пасеровану цибулю додають в різні страви, тож її смак та аромат повинні бути ідеальними. 

Навіщо додавати соду до цибулі

Сода дозволить зробити смак цибулі ідеальним:

  • якщо додати щіпочку соди на кожну цибулину середнього розміру прямо в сковорідку, то майже гарантовано цибуля не пригорить. Сода нейтралізує кислоти в цибулі, що уповільнює процес карамелізації та запобігає пригоранню;
  • цибуля вийде м’якою та ніжною, завдяки лужній реакції сода розм’якшує цибульні волокна, роблячи овоч більш ніжним та приємним на смак;
  • сода допомагає зберегти природний аромат цибулі, не даючи йому стати гірким;
  • також цибуля приготується набагато швидше, адже сода вступає в реакцію з сахарозою, тож вона швидше отримує приємний золотавий колір. 

Бонус: рецепт хрустких цибулевих кілець

Для приготування потрібно

  • 2 великі цибулини або 4 середні;
  • 1/2 склянки борошна;
  • 1/4 склянки кукурудзяного крохмалю;
  • 1/2 чайної ложки соди;
  • 1/4 чайної ложки солі;
  • 1/4 чайної ложки чорного перцю;
  • 1/4 чайної ложки паприки;
  • 1 яйце;
  • 1/2 склянки молока;
  • олія для фритюру.

Щоб приготувати цибулеві кільця, потрібно діяти так:

  • Наріжте цибулю товстими кільцями, розділіть їх.
  • Змішайте борошно, крохмаль, соду, сіль, перець та паприку.
  • Збийте яйце з молоком.
  • Занурте кільця цибулі в яєчну суміш, потім обваляйте в сухій суміші.
  • Розігрійте олію до 180°C.
  • Обсмажуйте кільця по 2-3 хвилини до золотистого кольору.
  • Викладіть на паперові рушники, щоб видалити зайву олію.
  • Подавайте гарячими з улюбленим соусом.

І ще, для більш хрусткої скоринки можна додати в яєчну суміш 1 столову ложку панірувальних сухарів.

Спробуйте ці трюки з содою та рецептом цибулевих кілець, щоб відкрити нові грані смаку та текстури цибулі. 

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08.03.2024
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