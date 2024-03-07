В украинских ресторанах к луку добавляют не соль, а совсем другой порошок

Опытные домохозяйки и профессиональные кулинары используют простой трюк с содой когда жарят лук. Да, именно соду, это вовсе не ошибка. Пассерованный лук добавляют в различные блюда, поэтому его вкус и аромат должны быть идеальными.

Зачем добавлять соду к луку

Сода позволит сделать вкус лука идеальным:

если добавить щепотку соды на каждую луковицу среднего размера прямо в сковородку, то почти гарантированно лук не пригорит. Сода нейтрализует кислоты в луке, что замедляет процесс карамелизации и предотвращает пригорание;

лук получится мягким и нежным, благодаря щелочной реакции сода размягчает луковые волокна, делая овощ более нежным и приятным на вкус;

сода помогает сохранить естественный аромат лука, не давая ему стать горьким;

также лук приготовится гораздо быстрее, ведь сода вступает в реакцию с сахарозой, поэтому он быстрее получает приятный золотистый цвет.

Бонус: рецепт хрустящих луковых колец

Для приготовления потребуется

2 большие луковицы или 4 средние;

1/2 стакана муки;

1/4 стакана кукурузного крахмала; 1/4 стакана кукурузного крахмала;

1/2 чайной ложки соды; 1/2 чайной ложки соды;

1/4 чайной ложки соли; 1/4 чайной ложки соли;

1/4 чайной ложки черного перца; 1/4 чайной ложки черного перца;

1/4 чайной ложки паприки;

1 яйцо;

1/2 стакана молока;

масло для фритюра.

Чтобы приготовить луковые кольца, нужно действовать так:

Нарежьте лук толстыми кольцами, разделите их.

Смешайте муку, крахмал, соду, соль, перец и паприку.

Взбейте яйцо с молоком.

Окуните кольца лука в яичную смесь, затем обваляйте в сухой смеси.

Разогрейте растительное масло до 180°C.

Обжаривайте кольца по 2-3 минуты до золотистого цвета.

Выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло.

Подавайте горячими с любимым соусом.

И еще, для более хрустящей корочки можно добавить в яичную смесь 1 столовую ложку панировочных сухарей.

Попробуйте эти трюки с содой и рецептом луковых колец, чтобы открыть новые грани вкуса и текстуры лука.