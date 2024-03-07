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В украинских ресторанах к луку добавляют не соль, а совсем другой порошок
Опытные домохозяйки и профессиональные кулинары используют простой трюк с содой когда жарят лук. Да, именно соду, это вовсе не ошибка. Пассерованный лук добавляют в различные блюда, поэтому его вкус и аромат должны быть идеальными.
Зачем добавлять соду к луку
Сода позволит сделать вкус лука идеальным:
- если добавить щепотку соды на каждую луковицу среднего размера прямо в сковородку, то почти гарантированно лук не пригорит. Сода нейтрализует кислоты в луке, что замедляет процесс карамелизации и предотвращает пригорание;
- лук получится мягким и нежным, благодаря щелочной реакции сода размягчает луковые волокна, делая овощ более нежным и приятным на вкус;
- сода помогает сохранить естественный аромат лука, не давая ему стать горьким;
- также лук приготовится гораздо быстрее, ведь сода вступает в реакцию с сахарозой, поэтому он быстрее получает приятный золотистый цвет.
Бонус: рецепт хрустящих луковых колец
Для приготовления потребуется
- 2 большие луковицы или 4 средние;
- 1/2 стакана муки;
- 1/4 стакана кукурузного крахмала; 1/4 стакана кукурузного крахмала;
- 1/2 чайной ложки соды; 1/2 чайной ложки соды;
- 1/4 чайной ложки соли; 1/4 чайной ложки соли;
- 1/4 чайной ложки черного перца; 1/4 чайной ложки черного перца;
- 1/4 чайной ложки паприки;
- 1 яйцо;
- 1/2 стакана молока;
- масло для фритюра.
Чтобы приготовить луковые кольца, нужно действовать так:
- Нарежьте лук толстыми кольцами, разделите их.
- Смешайте муку, крахмал, соду, соль, перец и паприку.
- Взбейте яйцо с молоком.
- Окуните кольца лука в яичную смесь, затем обваляйте в сухой смеси.
- Разогрейте растительное масло до 180°C.
- Обжаривайте кольца по 2-3 минуты до золотистого цвета.
- Выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло.
- Подавайте горячими с любимым соусом.
И еще, для более хрустящей корочки можно добавить в яичную смесь 1 столовую ложку панировочных сухарей.
Попробуйте эти трюки с содой и рецептом луковых колец, чтобы открыть новые грани вкуса и текстуры лука.
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