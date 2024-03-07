Rozetka засмутила клієнтів: неприємне нововведення вже вступило в дію

Один з найбільших українських маркетплейсів Rozetka добряче засмутив своїх клієнтів нововведенням, як вже вступило в дію. Магазин запроваджує плату за доставку товарів в пунктах видачі. Однак це обмеження торкнеться не всіх. Розповідаємо скільки доведеться сплачувати за доставку.

Скільки буде коштувати доставка від Розетка

Найбільший український маркетплейс Розетка вводить плату за доставку товарів в пункти видачі. Платити доведеться, якщо замовлення зроблене на суму менше ніж 700 гривень.

Раніше доставка в точки видачі була безкоштовною. Тепер доведеться сплачувати 36 гривень. Про це повідомили на офіційному сайті Rozetka. Безкоштовна доставка діятиме лише для покупок на суму, що перевищує 700 гривень. Якщо ви купуєте на суму 699 гривень, то доведеться сплачувати 35 гривень.

Нові умови доставки товарів будуть наступними:

термін резерву — два дні від запланованої дати видачі;

дата видачі вказується при підтвердженні замовлення;

доступна оплата подарунковим сертифікатом;

оплатити замовлення можна в магазині карткою або готівкою.

Також в компанії пояснили, що покупець завжди може відмовитися від частини замовлення, тому оплачувати потрібно лише той товар, який отримує покупець. У випадку відмови від частини замовлення вартість послуги з організації доставки за адресою видачі товару — не повертається/оплачується в повному обсязі.

Також для замовлення товарів від інших продавців діють окремі умови доставки.

Раніше інтернет-магазин також ввів вартість мінімального замовлення на рівні 200 гривень, хоча до цього його можна було здійснювати без обмежень. Тепер сайт просто не дозволить покупцеві оформляти замовлення на меншу суму. Хоча, насправді, зараз складно знайти товари, які коштують менше як дві сотні гривень, адже ціни невблаганно зростають. В першу чергу це пов’язано з повномасштабним вторгненням російських окупантів. На щастя курс долара поки стабільний, тож подальше зростання цін стримане, але вони й надалі зростатимуть.