Rozetka расстроила клиентов: неприятное нововведение уже вступило в действие

Один из крупнейших украинских маркетплейсов Rozetka сильно огорчил своих клиентов нововведением, которое уже вступило в силу. Магазин вводит плату за доставку товаров в пунктах выдачи. Однако это ограничение коснется не всех. Рассказываем сколько теперь придется платить.

Сколько будет стоить доставка от Розетка

Крупнейший украинский маркетплейс Розетка вводит плату за доставку товаров в пункты выдачи. Платить придется, если заказ сделан на сумму менее 700 гривен.

Ранее доставка в точки выдачи была бесплатной. Теперь придется платить 36 гривен. Об этом сообщили на официальном сайте Rozetka. Бесплатная доставка будет действовать только для покупок на сумму, превышающую 700 гривен. Если вы покупаете на сумму 699 гривен, то придется платить 35 гривен.

Новые условия доставки товаров будут следующими:

срок резерва – два дня от запланированной даты выдачи;

дата выдачи указывается при подтверждении заказа;

доступна оплата подарочным сертификатом;

оплатить заказ можно в магазине картой или наличными.

Также в компании пояснили, что покупатель всегда может отказаться от части заказа, поэтому оплачивать нужно только тот товар, который получает покупатель. В случае отказа от части заказа стоимость услуги по организации доставки по адресу выдачи товара – не возвращается/оплачивается в полном объеме.

Также для заказа товаров от других продавцов действуют отдельные условия доставки.

Ранее интернет-магазин также ввел стоимость минимального заказа на уровне 200 гривен, хотя до этого его можно было осуществлять без ограничений. Теперь сайт просто не позволит покупателю оформлять заказ на меньшую сумму. Хотя, на самом деле, сейчас сложно найти товары, которые стоят меньше двух сотен гривен, ведь цены неумолимо растут. В первую очередь это связано с полномасштабным вторжением российских оккупантов. К счастью курс доллара пока стабилен, поэтому дальнейший рост цен сдержан, но они и в дальнейшем будут расти.