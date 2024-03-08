Українців змушують платити за не за свій товар в супермаркетах: як працює схема

Стало відомо, як продавці користуються необачністю покупців і змушують їх платити не за свій товар. Про це правила потрібно пам’ятати завжди.

Бувають ситуації, коли покупець в магазині може пошкодити або повністю знищити товар. Продавці в такому разі користуються незнанням законів та прав споживача, тому змушують платити чималі суми компенсації.

Деталі

Щоб уникнути зайвих витрат та не витрачати гроші марно, потрібно знати кілька простих правил. Про це розповіли в Держпродспоживслужбі. Там розповіли, в яких випадках повинен платити покупець, а коли потрібно довести свою невинуватість.

якщо ви пошкодили товар ненавмисно, то чинне законодавство України повністю на боці покупця. Відповідно до статті 323 Цивільного кодексу України, ризик випадкового знищення та випадкового псування майна несе його власник, якщо інше не встановлено договором або законом. Адже покупець не є власником товару поки за нього не заплатить.

Якщо продавець наполягає на вашій провині, то її повинні доводиться в суді.

Самостійно працівники магазину не мають права стягувати виплати з покупця.

В їх обов’язки відносить лише фіксація пошкодженого або знищеного товару. Саме тому, щоб виявити факт порушення, потрібно викликати працівників поліції.

Однак, вищезгадані факти все одно не означають стовідсоткову правоту покупця в псуванні товару. Саме тому часто рішення про відшкодування вартості за пошкоджений або знищений товар приймається в судовому порядку.

Також раніше українцям розповідали про те, що охорона магазину не має права обшукувати покупців, якщо виникла підозра крадіжки. Вони лише можуть переглянути відео з камер відеоспостереження. Якщо ж покупець відмовляється зачекати, то слід викликати поліцію. Огляд особистих речей можливий лише за умови присутності працівників поліції, інакше це порушення закону.