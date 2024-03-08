Украинцев заставляют платить за не свой товар в супермаркетах: как работает схема

Стало известно, как продавцы пользуются опрометчивостью покупателей и заставляют их платить не за свой товар. Об этом правиле нужно помнить всегда.

Бывают ситуации, когда покупатель в магазине может повредить или полностью уничтожить товар. Продавцы в таком случае пользуются незнанием законов и прав потребителя, поэтому заставляют платить немалые суммы компенсации.

Детали

Чтобы избежать лишних расходов и не тратить деньги зря, нужно знать несколько простых правил. Об этом рассказали в Госпродпотребслужбе. Там рассказали, в каких случаях должен платить покупатель, а когда нужно доказать свою невиновность.

если вы повредили товар непреднамеренно, то действующее законодательство Украины полностью на стороне покупателя. В соответствии со статьей 323 Гражданского кодекса Украины, риск случайного уничтожения и случайной порчи имущества несет его собственник, если иное не установлено договором или законом. Ведь покупатель не является собственником товара пока за него не заплатит.

Если продавец настаивает на вашей вине, то ее должны доказывается в суде.

Самостоятельно работники магазина не имеют права взимать выплаты с покупателя.

В их обязанности относит лишь фиксация поврежденного или уничтоженного товара. Именно поэтому, чтобы выявить факт нарушения, нужно вызвать работников полиции.

Однако, вышеупомянутые факты все равно не означают стопроцентную правоту покупателя в порче товара. Именно поэтому часто решение о возмещении стоимости за поврежденный или уничтоженный товар принимается в судебном порядке.

Также ранее украинцам рассказывали о том, что охрана магазина не имеет права обыскивать покупателей, если возникло подозрение кражи. Они лишь могут просмотреть видео с камер видеонаблюдения. Если же покупатель отказывается подождать, то следует вызвать полицию. Осмотр личных вещей возможен только при условии присутствия сотрудников полиции, иначе это незаконно.