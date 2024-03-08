Украинцев заставляют платить за не свой товар в супермаркетах: как работает схема
Стало известно, как продавцы пользуются опрометчивостью покупателей и заставляют их платить не за свой товар. Об этом правиле нужно помнить всегда.
Бывают ситуации, когда покупатель в магазине может повредить или полностью уничтожить товар. Продавцы в таком случае пользуются незнанием законов и прав потребителя, поэтому заставляют платить немалые суммы компенсации.
Детали
Чтобы избежать лишних расходов и не тратить деньги зря, нужно знать несколько простых правил. Об этом рассказали в Госпродпотребслужбе. Там рассказали, в каких случаях должен платить покупатель, а когда нужно доказать свою невиновность.
- если вы повредили товар непреднамеренно, то действующее законодательство Украины полностью на стороне покупателя. В соответствии со статьей 323 Гражданского кодекса Украины, риск случайного уничтожения и случайной порчи имущества несет его собственник, если иное не установлено договором или законом. Ведь покупатель не является собственником товара пока за него не заплатит.
- Если продавец настаивает на вашей вине, то ее должны доказывается в суде.
- Самостоятельно работники магазина не имеют права взимать выплаты с покупателя.
- В их обязанности относит лишь фиксация поврежденного или уничтоженного товара. Именно поэтому, чтобы выявить факт нарушения, нужно вызвать работников полиции.
Однако, вышеупомянутые факты все равно не означают стопроцентную правоту покупателя в порче товара. Именно поэтому часто решение о возмещении стоимости за поврежденный или уничтоженный товар принимается в судебном порядке.
Также ранее украинцам рассказывали о том, что охрана магазина не имеет права обыскивать покупателей, если возникло подозрение кражи. Они лишь могут просмотреть видео с камер видеонаблюдения. Если же покупатель отказывается подождать, то следует вызвать полицию. Осмотр личных вещей возможен только при условии присутствия сотрудников полиции, иначе это незаконно.
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