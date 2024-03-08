В Україні введуть нову платіжку за комуналку: вона приходитиме лише час від часу

Наразі українці сплачують за обсяг спожитого газу, а також за його доставку. Обидві суми дуже індивідуальні. Перша залежить від кількості спожитого газу в місяць та розраховується в середньому по 8 гривень за куб. Тариф на доставку газу у кожній області інший, і також розраховується для кожного домогосподарства окремо. Для розрахунку беруть кількість спожитого газу за попередній рік. Тепер же додадуть ще й третю платіжку — тариф за обслуговування внутрішньобудинкових систем.

Мова про мережі загальної власності у багатоповерхівках

З 2024 року в Україні мають відновити, відремонтувати та регулярно слідкувати за станом внутрішньодомових систем: газових труб та супутнього обладнання. Цей тариф розраховуватиметься не щомісяця, а кілька разів на рік, а можливо й раз на два три роки. Оплачувати тариф повинні власники кожної квартири, причому мешканці однієї багатоповерхівки можуть платити зовсім інші суми ніж мешканці сусіднього дому.

Суми залежать від стану будинку та внутрішньобудинкових систем. А ще від кількості квартир, адже саме на них всіх розподілятимуть загальну суму. Відтак, деякі жильці зможуть платити всього 40 гривень, тоді як мешканці інших будинків аж по 1500 гривень. Дізнатися приблизний тариф для свого будинку можна зателефонувавши до власного оператора газорозподільчих систем.

Платити часто людям не потрібно, адже за правилами, технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем у будинках яким менш як 25 років повинне проводитися раз у 5 років. В тих будинках, яким понад 25 років — раз у 3 роки. Виключенням можуть стати хіба що якісь дуже старі будинки де обладнання надзвичайно старе.

За попередніми підрахунками експертів для мешканців середньостатистичного будинку в Києві такий тариф становитиме приблизно 350 гривень. Це якщо брати до уваги будинки котрим до 25 років.