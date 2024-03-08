В Украине введут новую платежку за коммуналку: она будет приходить лишь время от времени

Сегодня украинцы платят за объем потребленного газа, а также за его доставку. Обе суммы очень индивидуальны. Первая зависит от количества потребленного газа в месяц и рассчитывается в среднем по 8 гривен за куб. Тариф на доставку газа в каждой области другой, а также рассчитывается для каждого домохозяйства отдельно. Для расчета берут количество потребленного газа за прошлый год. Теперь добавят еще и третью платежку — тариф за обслуживание внутридомовых систем.

Речь о сетях общей собственности в многоэтажках

С 2024 г. в Украине должны восстановить, отремонтировать и регулярно следить за состоянием внутридомовых систем: газовых труб и сопутствующего оборудования. Этот тариф будет рассчитываться не каждый месяц, а несколько раз в год, а возможно и раз в два-три года. Оплачивать тариф должны владельцы каждой квартиры, причем жильцы одной многоэтажки могут платить совсем другие суммы, чем жители соседнего дома.

Суммы зависят от состояния дома и внутридомовых систем. А еще от количества квартир, ведь именно на них будут распределять общую сумму. Следовательно, некоторые жильцы смогут платить всего 40 гривен, тогда как жители других домов по 1500 гривен. Узнать примерный тариф для своего дома можно позвонив своему оператору газораспределительных систем.

Платить часто людям не нужно, ведь по правилам, техническое обслуживание внутридомовых систем в домах которым меньше 25 лет должно производиться раз в 5 лет. В тех домах, которым больше 25 лет – раз в 3 года. Исключением могут стать разве что какие-то очень старые дома, где оборудование очень старое.

По предварительным подсчетам экспертов для жильцов среднестатистического дома в Киеве такой тариф составит около 350 гривен. Это если учитывать дома которым до 25 лет.