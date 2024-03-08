Дешевше 10 тисяч: українцям пропонують дешеві квартири в столиці

Від початку війни ціни на нерухомість в Україні не припиняють дивувати. В західних областях вони стабільно високі, в східних стабільно низькі й моментами продовжують знижуватись ще більше. Найбільш нестабільна цінова політика у столиці. Там вартість житла то дорожчає, то дешевшає, а то й зовсім дивує опускаючись буквально до якихось копійок. Відтак на популярних порталах з продажу нерухомості появились квартири, які знаходяться у столиці, мають площу до 20 м2, і коштують при цьому 8000-10 000 доларів. Чим зумовлена така вартість? Розповідаємо.

Документи на квартири не зовсім в порядку

Житло продається так начебто це квартири в багатоповерховому будинку. Але по факту виявляється, що будівля знаходиться у приватному секторі і це приватний будинок з якого по суті зробили багатоквартирний, але документи при цьому не переробляли зовсім.

Тобто в реєстрі прав на нерухомість цей будинок рахується, як житловий, а мав би бути багатоквартирним. А земля на котрому він збудований призначена для індивідуального будівництва, а мала б бути для будівництва багатоквартирного дому. Відповідно комунікації тут всі, як у приватних домах. Немає загального водопостачання, а лише септик. Немає централізованого опалення, а натомість бойлер.

Журналісти поспілкувались з представницею забудовника, та задали їй багато запитань на котрі лише частково отримали відповідь. Наприклад, пані Юлія, а саме так звати представницю, заявила, що з документами на будинок все в порядку і ніяких проблем ні в кого не виникне. А ціна така низька тому, що проєкт ще на стадії будівництва і зараз цю ціну можна назвати акційною. Скоро вона виросте.

Юристи ж не зовсім погоджуються, зі словами на рахунок документів.

“Ви розумієте, коли будується така будівля, то і земля, і всі комунікації, і місця загального користування – все належить приватній особі”, – каже юрист.

Тобто варто добре зважити всі за та проти перш ніж погоджуватись на подібну пропозицію.