Астрологи назвали счастливые даты марта для каждого из знаков: в эти дни ждите приятных неожиданностей

Астрологи говорят, что март в целом покажется хорошим месяцем для всех представителей зодиакального круга. Однако будет везти, конечно, не каждый день. Кому-то больше повезет в первой половине месяца, кому-то наоборот – в конце. Специалисты, разбирающиеся в звездах, планетах и их транзитах рассказали, в какие дни марта стоит ожидать удачу для того или иного знака.

Овен

Овнам больше всего повезет 19 и 22 марта. В эти дни не бойтесь принимать судьбоносные решения. Возможно это будет смена работы или начало собственного дела.

Телец

7 и 8 марта – ваши дни. Именно в эти дни у одиноких представителей знака есть все шансы влюбиться. Те, кто в отношениях просто будут наслаждаться жизнью и гармонией, которая в ней наступила.

Близнецы

Март в целом станет для вас прекрасным месяцем. Вы получите множество подарков от судьбы. Это будут положительные изменения на работе, в отношениях в компании друзей и т.п. Успешными днями будут 27 и 30 марта.

Рак

30 и 31 марта вы будете чувствовать прилив сил и энергии. Наконец вы будете иметь достаточно мотивации, чтобы реализовать все задуманное.

Лев

Для Львов успешным окажется конец месяца. У вас будет хороший доход и вероятно запланируете отдых своей мечты. Счастливые даты – 30 и 31 марта.

Дева

14 и 17 марта судьба будет для вас очень добра. В эти дни на вас может внезапно свалиться настоящий джекпот. Готовьтесь к выгодным предложениям или просто щедрым финансовым подаркам.

Весы

Для Весов самыми успешными днями стали 3 и 6 число, однако не стоит разочаровываться, март будет к вам достаточно хорошим.

Скорпион

Ждите свои подарки от Вселенной 28 и 30 марта. В эти дни возможны неожиданные сюрпризы, которые сильно поднимут вам настроение.

Стрелец

Ваши дни – это 29 и 30 марта. Наконец-то на работе вас оценят по достоинству. Вероятно, именно в эти даты вам поступит деловое предложение о котором вы мечтали.

Козерог

Вам повезет 14 и 17 марта. Причем это будет не просто удача, а события, которые круто изменят вашу жизнь к лучшему.

Водолей

Водолеям повезет 30 и 31 марта. Вас сильно удивит ваша половинка, а если вы одиноки, то готовьтесь к приятным знакомствам.

Рыбы

Вас успех будет ждать 27 и 28 марта. При чем будет везти во всем, за что бы вы ни брались. Так что не бойтесь начинать что-то новое.