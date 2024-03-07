Астрологи назвали щасливі дати березня для кожного із знаків: в ці дні чекайте приємних несподіванок

Астрологи кажуть, що березень загалом видасться хорошим місяцем для всіх представників зодіакального круга. Проте щаститиме звісно ж не щодня. Комусь більше повезе в першій половині місяця, комусь навпаки — наприкінці. Фахівці, які знаються на зірках, планетах та їх транзитах розповіли у які дні березня варто чекати на удачу для того чи іншого знаку.

Овен

Овнам найбільше пощастить 19-го та 22 березня. В ці дні не бійтесь приймати доленосні рішення. Можливо це буде зміна роботи, або початок власної справи.

Телець

7 та 8 березня ваші дні. Саме в ці дні одинокі представники знаку мають всі шанси закохатися. Ті хто в стосунках просто будуть насолоджуватися життям та гармонією, яка в ньому наступила.

Близнюки

Березень загалом стане для вас чудовим місяцем. Ви отримаєте безліч подарунків від долі. Це будуть позитивні зміни на роботі, в стосунках в компанії друзів тощо. Найуспішнішими днями будуть 27 та 30 березня.

Рак

30 і 31 березня ви відчуватимете прилив сил та енергії. Нарешті ви матимете вдосталь мотивації, щоб реалізувати все задумане.

Лев

Для Левів успішним видасться кінець місяця. Ви матимете гарний дохід та ймовірно заплануєте відпочинок своєї мрії. Щасливі дати — 30 і 31 березня.

Діва

14 і 17 березня доля буде до вас дуже доброю. В ці дні на вас може раптово звалитися справжній джек-пот. Готуйтесь до вигідних пропозицій, або просто щедрих фінансових подарунків.

Терези

Для Терезів найуспішнішими днями стали 3 і 6 число, однак не варто розчаровуватись, березень загалом буде до вас доволі добрим.

Скорпіон

Чекайте на свої подарунки від Всесвіту 28 і 30 березня. В ці дні можливі дуже несподівані сюрпризи, які сильно підіймуть вам настрій.

Стрілець

Ваші дні це 29 і 30 березня. Нарешті на роботі вас гідно оцінять. Ймовірно саме в ці дати вам поступить ділова пропозиція про котру ви мріяли.

Козоріг

Вам пощастить 14 і 17 березня. При чому це буде не просто удача, а події, які круто змінять ваше життя на краще.

Водолій

Водоліям пощастить 30 і 31 березня. Вас сильно здивує ваша половинка, а якщо ви самотні, то готуйтесь до приємних знайомств.

Риби

На вас успіх чекати 27 і 28 березня. При чому везтиме у всьому за що б ви не бралися, тож не бійтесь розпочинати щось нове.