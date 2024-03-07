Туреччина та Китай заявили, що пора закінчувати війну: яку формулу миру вони пропонують?

Від початку березня в засобах масової інформації та й просто в соціальних мережах активно шириться інформація про те, що Україну та Росію схиляють до переговорів. Активно це роблять Туреччина та Китай, які з самого початку мали неоднозначну позицію стосовно всього що відбувається. Хоча більш зрозуміліша позиція все-таки у Туреччини, яка притримується бодай якогось нейтралітету. А от Китай вже майже відверто демонструє свою проросійську позицію чим звісно ж не наштовхує на те, щоб українці могли прислухатись до пропозицій КНР.

Що пропонують обидві країни?

2 березня спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей побував в Москві, звідки відправився в Україну та ЄС. Наразі китайці активно просувають ідею, що Росія та Україна повністю продемонстрували себе на полі бою та зайшли в глухий кут. Мовляв, нічого окрім переговорів зараз не є актуальним.

Китай намагається бути своєрідним миротворцем, який виступає за мир у всьому світі, і тим самим виставляє західні країни такими, що фінансують та заохочують війну.

Те, що переговори не можуть бути на умовах України Китай ясно дає зрозуміти своїми прозорими натяками на підтримку Росії. Варто лише згадати, як хвалилася російська пропаганда кількістю візитів китайських представників до РФ.

“Ми порахували, що посольство брало участь у забезпеченні 27 візитів до Китаю, рівня федерального міністра і вище. Нас відвідало близько ста регіональних китайських делегацій за рік“, – пишуть пропагандисти.

Щодо Туреччини, то для Ердогана виступити миротворцем більше питання престижу, тоді як той факт, на чиїх умовах пройдуть перемовини його зовсім не бентежить.

“Ердоган не виступає на боці Росії. Його позиція – такий собі проукраїнський нейтралітет. Для нього організувати на своїй території переговори – питання престижу, адже він мав би лаври такого собі миротворця. І, можливо, навіть міг би претендувати на Нобелівську премію миру”, – заявляють українські експерти.

Російська сторона не надто активно коментує можливі переговори, тоді як наш Уряд одноголосно заявляє, що наразі передумов для перемовин немає. Вони можливі, лише якщо Росія виведе війська з України. А на подібне сьогодні немає жодного натяку.