Турция и Китай заявили, что пора заканчивать войну: какую формулу мира они предлагают?

С начала марта в средствах массовой информации и просто в социальных сетях активно распространяется информация о том, что Украину и Россию склоняют к переговорам. Активно это делают Турция и Китай, которые с самого начала имели неоднозначную позицию по всему происходящему. Хотя более понятна позиция все-таки у Турции, которая придерживается хоть какого-то нейтралитета. А вот Китай уже почти откровенно демонстрирует свою пророссийскую позицию чем, конечно, не наталкивает на то, чтобы украинцы могли прислушаться к предложениям КНР.

Что предлагают обе страны?

2 марта спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй побывал в Москве, откуда отправился в Украину и ЕС. Пока китайцы активно продвигают идею, что Россия и Украина полностью продемонстрировали себя на поле боя и зашли в тупик. Мол, ничего кроме переговоров сейчас не актуально.

Китай пытается быть своеобразным миротворцем, выступающим за мир во всем мире, и тем самым выставляет западные страны финансирующими и поощряющими войну.

То, что переговоры не могут быть на условиях Украины, Китай ясно дает понять своими прозрачными намеками на поддержку России. Стоит только вспомнить, как хвасталась российская пропаганда количеством визитов китайских представителей в РФ.

“Мы посчитали, что посольство участвовало в обеспечении 27 визитов в Китай, уровня федерального министра и выше. Нас посетило около ста региональных китайских делегаций в год“, — пишут пропагандисты.

Что касается Турции, то для Эрдогана выступить миротворцем больше вопроса престижа, тогда как тот факт, на чьих условиях пройдут переговоры, его совсем не волнует.

“Эрдоган не выступает на стороне России. Его позиция – этакий проукраинский нейтралитет. Для него организовать на своей территории переговоры – вопрос престижа, ведь он имел бы лавры этакого миротворца. И, возможно, даже мог бы претендовать на Нобелевскую премию мира”, – заявляют украинские эксперты.

Российская сторона не слишком активно комментирует возможные переговоры, в то время как наше правительство единогласно заявляет, что пока предпосылок для переговоров нет. Они возможны только если Россия выведет войска из Украины. А на подобное сегодня нет никакого намека.