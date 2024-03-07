Нужно написать заявление: Нафтогаз обратился к украинцам с важным сообщением

Газоснабжающая компания Нафтогаз Украины обратила внимание на одну ситуацию, которая может случиться с каждым потребителем. В компании объяснили, что делать, если потребитель ошибся при оплате.

Детали

Есть несколько распространенных ошибок, которые допускают клиенты при расчете за потребленный природный газ. В Нафтогазе объяснили, что это может быть ошибочно не указанный лицевой счет, не указанные личные данные или ошибочная оплата на чужой счет.

В такой ситуации не следует отчаиваться, достаточно придерживаться простой инструкции. Соответствующую информацию обнародовала газоснабжающая компания.

Поэтому при любой ошибке нужно действовать по следующей инструкции:

в первую очередь нужно сформировать заявление и указать проблему (написать заявление можно в произвольной форме);

если нужно осуществить возврат денег, то этот факт нужно указать в заявлении;

к заявлению нужно предоставить копию документа, удостоверяющего личность и индивидуальный налоговый номер;

также нужно предоставить очень четкое фото квитанции из банка (чек из терминала не подходит), из которого можно установить факт ошибочной оплаты;

документы нужно отправить электронной почтой или обычной. e-mail [email protected] или почтовый адрес Нафтогаз Украины – г. Кропивницкий, улица Соборная, 1А).

Нафтогаз просит людей не волноваться о том, что персональные данные попадут в лапы мошенников. В ответ одному из клиентов пресс-служба Нафтогаза уточнила, что они строго придерживаются соответствующего закона Украины о защите персональных данных. Об этом также говорится в политике конфиденциальности.

Отдельно следует обратить внимание на возврат средств на банковскую карту. Если нужно выполнить именно это действие, то к пакету документов нужно добавить реквизиты финансового учреждения и заявление о переносе средств.

Напомним, что ранее в Нафтогазе Украины обращался к украинцам из-за новых квитанций за газ. В сообщении говорилось о возможности закрыть счет онлайн.