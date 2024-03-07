Потрібно написати заяву: Нафтогаз звернувся до українців з важливим повідомленням

Газопостачальна компанія Нафтогаз України звернула увагу на одну ситуацію, яка може трапитися з кожним споживачем. В компанії пояснили, що робити, якщо споживач помилився при оплаті.

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Є кілька поширених помилок, які допускають клієнти при розрахунку за спожитий природний газ. В Нафтогазі пояснили, що це може бути помилково не вказаний особовий рахунок, не вказані особисті дані або помилкова оплата на чужий рахунок..

В такій ситуації не слід впадати у відчай, достатньо дотримуватись простої інструкції. Відповідну інформацію оприлюднила газопостачальна компанія.

Тож при будь-якій помилці потрібно діяти за наступною інструкцією:

в першу чергу потрібно сформувати заяву та вказати проблему (написати заяву можна в довільній формі);

якщо потрібно здійснити повернення грошей, то цей факт потрібно зазначити в заяві;

до заяви потрібно надати копію документа, який посвідчує особу та індивідуальний податковий номер;

також потрібно надати дуже чітке фото квитанції з банку (чек з термінала не підходить), з якого можна встановити факт помилкової оплати;

документи потрібно надіслати або електронною поштою або звичайною. e-mail [email protected] або поштова адреса Нафтогаз України — м. Кропивницький, вулиця Соборна, 1А).

Нафтогаз просить людей не хвилюватися щодо того, що персональні дані потраплять до лап шахраїв. У відповідь одному з клієнтів пресслужба Нафтогазу уточнила, що вони суворо дотримуються відповідного закону України про захист персональних даних. Про це так само йдеться в політиці конфіденційності.

Окремо слід звернути увагу на повернення коштів на банківську картку. Якщо потрібно виконати саме цю дію, то до пакета документів потрібно додати реквізити фінансової установи та заяву про перенесення коштів.

Нагадаємо, що раніше в Нафтогазі України звертався до українців через нові квитанції за газ. В повідомленні йшлося про можливість закрити рахунок онлайн.