Українцям назвали фрази, після яких треба негайно кидати трубку

Розпізнати телефонних шахраїв можна за ключовими фразами – якщо вони прозвучали, потрібно негайно завершувати виклик. Українцям розповіли про головні фрази шахраїв і чому вони вказують на обман.

“Хтось намагається оформити на ваше ім’я кредит”

Телефонні шахраї намагаються викликати у жертви страх за свої гроші, а також погіршити ситуацію терміновістю. Ризик того, що невідомі ось-ось отримають доступ до грошових коштів, може спонукати людину здійснити необдуманий вчинок: відправити гроші на рахунок шахраїв або повідомити дані своєї картки. Справжні співробітники не телефонують із подібними попередженнями, бо самі відмовляють в отриманні кредиту, якщо не впевнені, що заявку оформляє справжній власник рахунку.

“Термін дії вашої SIM-карти/договору закінчується”

Шахраї можуть телефонувати від імені стільникового оператора і вимагати продовжити термін дії SIM-карти або договору абонента. Для цього вони просять назвати код з SMS, який насправді потрібен, щоб зламати її акаунт. Мобільний оператор не дзвонитиме з подібними вимогами, оскільки договір не має терміну дії: розірвати його може тільки абонент або сам оператор, якщо клієнт порушив правила або не використовував номер тривалий час.

“Хтось намагається увійти у ваш акаунт”

Якщо невідомі повідомляють про спробу зламу акаунта, наприклад, в “Дію” – необхідно кидати слухавку. У разі невдалої спроби злому система безпеки платформи обмежує доступ до акаунта або блокує його. Робиться це автоматично, тому співробітники дзвонити не будуть. Власник може отримати лише електронного листа про спробу входу в його обліковий запис, щоб самостійно вжити заходів: змінити пароль і підтвердити, що входив не він.

“Ми помітили підозрілу активність на вашому рахунку”

Перші дії банку при появі будь-яких підозрілих транзакцій на картці їхнього клієнта найчастіше автоматичні. Система блокує рахунок, а його власник або отримує SMS про блокування, або дізнається про це під час спроби скористатися своєю карткою. Надалі йому самому доведеться дзвонити в банк – справжні співробітники рідко дзвонять першими. Якщо ж із банку і телефонують, то ставлять прості запитання для верифікації, на які можна відповісти “так” або “ні”. У клієнта не просять повідомляти його дані або коди з SMS-повідомлень.

“Ця розмова конфіденційна – нікому не повідомляйте про неї”

Шахраї не хочуть, щоб жертва завчасно дізналася про обман, тому забороняють їй радитися з рідними та друзями. Для цього зловмисники представляються співробітниками банків або поліції, а потім уточнюють, що розголошувати інформацію про їхню розмову не можна, часто можуть погрожувати кримінальною відповідальністю. Шахраї також можуть назвати закони, щоб сильніше залякати жертву – на ділі вони не мають відношення до їхньої розмови, а відносяться до роботи банківських співробітників (наприклад, стаття про нерозголошення банківської таємниці).

“Потрібно перевести гроші на безпечний рахунок”

Після залякування жертви тим, що її гроші в небезпеці, шахраї можуть запропонувати простий спосіб їх зберегти – відправити на спеціальний рахунок банку або ЦБ, де їх не зможуть вкрасти. Насправді таких рахунків не існує, а шахраї обманом змусять жертву переказати кошти на їхню картку, після чого зникнуть.