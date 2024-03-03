Выехать за границу станет еще сложнее: что изменится для мужчин с 1 марта 2024 года

С 24 февраля 2022 года в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Последний раз это положение продлили до 13 мая 2024 года. В настоящее время установлены определенные ограничения по выезду мужчин призывного возраста за границу.

Рассказываем, что изменится в условиях выезда мужчин за границу с 1 марта 2024 года.

Выезд мужчин за границу: что изменилось с 1 марта

Адвокат и старший партнер адвокатской компании Кравец и партнеры Ростислав Кравец рассказал, что значительных изменений относительно выезда мужчин за границу с первого марта этого года не произошло.

По его словам, в ближайшей перспективе выезд мужчин за границу полностью будет зависеть от того, будет ли принят законопроект №10449, который планируют рассмотреть уже шестого марта.

Однако в силу этот законопроект вступит только через месяц после подписания президентом, поэтому пока следует обращать внимание на действующие законодательные нормы.

Таким образом выехать за границу мужчина в возрасте от 18 до 60 лет может только, если у него:

инвалидность;

есть жена, у которой инвалидность первой или второй группы;

у одного из своих родителей или родителей жены (мужа) инвалидность первой или второй группы;

под опекой ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

на иждивении есть совершеннолетний ребенок с инвалидностью первой или второй группы;

потребность в постоянном постороннем уходе;

есть признанная судом недееспособность;

выезд обусловлен профессиональными потребностями (командировка) или транспортировка помощи для нужд Вооруженных сил Украины.

При этом новый законопроект о мобилизации вряд ли повлияет на ситуацию с выездом за границу. Вероятно, выехать за пределы Украины станет еще сложнее, ведь одна из инициатив нового законопроекта – повторное прохождение медкомиссии для лиц, которые получить инвалидность после начала полномасштабного вторжения. Поэтому пока они не пройдут медкомиссию, им могут запретить выезд за границу.